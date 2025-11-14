Forbes Digital підписка
Магазин «Всі. Свої» на Крещатике пострадал от ночного обстрела Киева

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

Магазин «Всі. Свої» на Хрещатику /офіциальная Instagram-страница Всі. Свої

В начале ноября фасад магазина оформили омажами на работы Анны Собачко-Шостак – мастера декоративной росписи с Киевщины. Фото офіциальная Instagram-страница Всі. Свої

Взрывная волна выбила часть витрин магазина украинских брендов «Всі. Свої» на Крещатике. Это произошло в результате ночных обстрелов россиянами Киева 14 ноября, сообщила команда пространства на своей официальной странице в Instagram.

  • Магазин украинских брендов «Всі. Свої» получил повреждения в результате ночных обстрелов Киева 14 ноября.
  • «Взрывной волной повреждены окна нашего магазина на Крещатике, но мы уже восстанавливаем витрины и продолжаем делать то, что любим больше всего, – поддерживать украинское», – отметила в сообщении команда магазина.
  • Пространство уже работает в обычном режиме.
Контекст

Магазин «Всі. Свої» Анна Луковкина открыла на Крещатике в 2016-м – через год после того, запустила ярмарки на Андреевском спуске по продаже украинских товаров. Три этажа магазина на центральной улице столицы вмещают товары шести категорий – одежду и обувь, дом и декор, керамику, гастрономию, детские товары, украшения и подарки.

В начале ноября фасад магазина оформили омажами на работы Анны Собачко-Шостак – мастера декоративной росписи Киевской области. Витрины создала художница Юлия Дидевич в сотрудничестве с командой магазина. Композиция получила название «Там, де квітнуть пісні» и посвящена образному миру художницы, в котором орнаменты трактуются как «пісні, що розквітають фарбами».

Сеть развивает еще три магазина в столице – ТРЦ Respublika Park, Lavina mall и Blockbuster mall. Выручка ООО «О-Рент», принадлежащего Луковкиной, составила 46,4 млн грн в 2024-м.

