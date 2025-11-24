Виробництво одеської компанії «Еверласт», що займається виготовлення автоцистерн та напівпричепів отримало пошкодження під час масованого обстрілу Одещини минулого тижня. Про це йдеться в повідомленні компанії від 24 листопада.

Деталі

«Унаслідок 12-годинної атаки декілька ударних БПЛА типу Shahed влучили на територію заводу, спричинивши пошкодження на виробництві», – повідомили в компанії.

Жоден зі співробітників не постраждав, а завдяки завчасно впровадженим протоколам безпеки вдалося зберегти готові напівпричепи й автомобільні шасі клієнтів, додали в «Еверласт».

У компанії зазначили, що переносять виробництво на нову локацію, адресу якої не розголошують із міркувань безпеки.

«Запуск виробництва планується протягом найближчих тижнів. Видача готової техніки буде організована на окремій третій локації, адреса якої надаватиметься клієнтам індивідуально перед відвантаженням», – ідеться в заяві.

Компанія попереджає про можливі збої в графіку відвантажень: у грудні строки можуть зміщуватися на 2–3 тижні. Надалі «Еверласт» планує повернутися до стандартного режиму роботи.

Контекст

«Еверласт» – український виробник автомобільних причепів та напівпричепів, що спеціалізується на техніці для транспортування газу, харчових, хімічних і нафтопродуктів. Окрім виробництва причепів різного призначення, компанія виконує ремонт автоцистерн по всій Україні. Підприємство працює з жовтня 2002 року.

За даними YouControl, у 2024 році виторг «Еверласт» склав 757 млн грн (проти 832 млн грн у 2023-му), при цьому чистий прибуток зріс до 99 млн грн із 26 млн грн роком раніше.