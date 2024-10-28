Росія завдала ударів керованими авіабомбами по центральній частині Харкова, внаслідок атаки є пряме влучання в історичну будівлю Держпрому, повідомляє Харківська міська рада. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, розташовані поруч.
Будівля Держпрому в стилі конструктивізму є памʼяткою національного значення.
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Ключові факти
- Міський голова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби працюють над усуненням наслідків вибуху, зокрема, деблокують вхідні двері та закривають контури.
- «Це архітектурний ансамбль, історичне надбання Харкова. Під час Другої світової війни навіть Гітлер не зробив того, що накоїли росіяни», – підкреслив він.
- Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.
- Станом на 23:30 було відомо про сімох постраждалих внаслідок ворожої атаки по будівлі Держпрома.
- За попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.
Контекст
Будинок Державної Промисловості вважається одним із символів Харкова. Один із перших радянських хмарочосів було збудовано в 1925-1928 роках. Його офіційно відкрили 7 листопада 1928 року.
Будівля Держпрому в Харкові перебуває під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури.
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