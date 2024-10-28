Будівля Держпрому в стилі конструктивізму є памʼяткою національного значення.

Росія завдала ударів керованими авіабомбами по центральній частині Харкова, внаслідок атаки є пряме влучання в історичну будівлю Держпрому, повідомляє Харківська міська рада. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, розташовані поруч.

Ключові факти

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби працюють над усуненням наслідків вибуху, зокрема, деблокують вхідні двері та закривають контури.

«Це архітектурний ансамбль, історичне надбання Харкова. Під час Другої світової війни навіть Гітлер не зробив того, що накоїли росіяни», – підкреслив він.

Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.

Станом на 23:30 було відомо про сімох постраждалих внаслідок ворожої атаки по будівлі Держпрома.

За попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.

Фото: Харківська ОВА Фото: Харківська ОВА Фото: Харківська ОВА Фото: Харківська ОВА Фото: Харківська ОВА Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Будинок Державної Промисловості вважається одним із символів Харкова. Один із перших радянських хмарочосів було збудовано в 1925-1928 роках. Його офіційно відкрили 7 листопада 1928 року.

Будівля Держпрому в Харкові перебуває під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури.