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Росія атакувала Харків авіабомбами, пошкоджено будівлю Держпрому

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Росія завдала ударів керованими авіабомбами по центральній частині Харкова, внаслідок атаки є пряме влучання в історичну будівлю Держпрому, повідомляє Харківська міська рада. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, розташовані поруч.

Будівля Держпрому в стилі конструктивізму є памʼяткою національного значення.

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Ключові факти

  • Міський голова Ігор Терехов повідомив, що комунальні служби працюють над усуненням наслідків вибуху, зокрема, деблокують вхідні двері та закривають контури.
  • «Це архітектурний ансамбль, історичне надбання Харкова. Під час Другої світової війни навіть Гітлер не зробив того, що накоїли росіяни», – підкреслив він.
  • Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.
  • Станом на 23:30 було відомо про сімох постраждалих внаслідок ворожої атаки по будівлі Держпрома.
  • За попередніми даним правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.
Росія атакувала Харків авіабомбами, пошкоджено будівлю Держпрому /Фото 1

Фото: Харківська ОВА

Росія атакувала Харків авіабомбами, пошкоджено будівлю Держпрому /Фото 2

Фото: Харківська ОВА

Росія атакувала Харків авіабомбами, пошкоджено будівлю Держпрому /Фото 3

Фото: Харківська ОВА

Росія атакувала Харків авіабомбами, пошкоджено будівлю Держпрому /Фото 4

Фото: Харківська ОВА

Росія атакувала Харків авіабомбами, пошкоджено будівлю Держпрому /Фото 5

Фото: Харківська ОВА

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Контекст

Будинок Державної Промисловості вважається одним із символів Харкова. Один із перших радянських хмарочосів було збудовано в 1925-1928 роках. Його офіційно відкрили 7 листопада 1928 року.

Будівля Держпрому в Харкові перебуває під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури. 

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