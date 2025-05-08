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Россия расширяет завод в Сибири для производства взрывчатых веществ – Reuters

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Россия расширяет Бийский олеумный завод в Алтайском крае, чтобы производить там взрывчатые вещества, которые используются в артиллерийских снарядах и других боеприпасах на войне в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы и спутниковые снимки.

Увеличение поставок взрывчатых веществ для наполнения боеприпасов имеет решающее значение для военных усилий России.

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Ключевые факты

  • Доказательства однозначно указывают, что Бийский олеумный завод является объектом для начала производства гексогена, взрывчатого вещества.
  • Однако большинство экспертов, с которыми консультировалось информационное агентство, не исключили возможности, что это может быть производство октогена, другого взрывчатого вещества с аналогичной молекулярной структурой.
  • Завод расположен недалеко от сибирского города Бийск, примерно в 3000 км к востоку от Москвы. Это делает его недоступным для большинства украинских ударных беспилотников, нацеленных на российскую военную промышленность.
  • Спутниковые снимки этого места свидетельствуют о строительстве новых построек и другой инфраструктуры.
Россия расширяет завод в Сибири для производства взрывчатых веществ – Reuters /Фото 1

Фото: Reuters

  • Источник, близкий к проекту, и строительный подрядчик, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили, что на заводе ведется масштабное расширение.
  • Ожидается, что новый объект будет производить 6000 т взрывчатых веществ в год, а его строительство должно было завершиться в этом году. По расчетам Reuters, выходной мощности было достаточно для снаряжения боеголовок 1,28 млн российских артиллерийских снарядов диаметром 152 мм.

Контекст

В 2024 году Россия произвела около 2 млн артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм, сообщило Reuters ГУР. Она также импортировала около 2,7 млн снарядов из Северной Кореи.

Способность Москвы собрать больше снарядов, чем Украина, сыграла немаловажную роль в боевых усилиях России во время войны, в которой активно используются ракеты и беспилотники. Однако Москве пришлось импортировать огромное количество снарядов из Северной Кореи, а ее запасы боеприпасов сокращаются, согласно данным США и Украины.

Ожидаемое от проекта дополнительное взрывчатое вещество, о котором ранее не сообщалось, может помочь значительно увеличить огневую мощь Москвы, в то время как Украина и ее западные союзники наращивают производство боеприпасов, необходимых для срыва российских наступлений, заявили три военных аналитика.

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