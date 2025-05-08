Росія розширює завод у Сибіру для виробництва вибухових речовин – Reuters

Росія розширює Бійський олеумний завод в Алтайському краї, щоб виробляти там вибухові речовини, які використовуються в артилерійських снарядах та в інших боєприпасах на війні в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на документи і супутникові знімки.

Ключові факти

Докази однозначно вказують на те, що Бійський олеумний завод є обʼєктом для початку виробництва гексогену, вибухової речовини.

Проте більшість експертів, з якими консультувалося інформаційне агентство, не виключили можливості, що це може бути виробництво октогену, іншої вибухової речовини зі схожою молекулярною структурою.

Завод розташований недалеко від сибірського міста Бійськ, приблизно за 3000 км на схід від Москви. Це робить його недоступним для більшості українських ударних безпілотників, які націлені на російську військову промисловість.

Супутникові знімки цього місця свідчать про будівництво нових будівель та іншої інфраструктури.

Фото: Reuters

Джерело, близьке до проєкту, та будівельний підрядник, які побажали залишитися неназваними, підтвердили, що на заводі ведеться масштабне розширення.

Очікується, що новий обʼєкт вироблятиме 6000 т вибухових речовин на рік, а його будівництво мало завершитися цього року. За розрахунками Reuters, вихідної потужності було б достатньо для спорядження боєголовок 1,28 млн російських артилерійських снарядів діаметром 152 мм.

Контекст

У 2024 році Росія виробила близько 2 млн артилерійських снарядів калібру 122 мм та 152 мм, повідомило Reuters ГУР. Вона також імпортувала близько 2,7 млн снарядів із Північної Кореї.

Здатність Москви зібрати більше снарядів, ніж Україна, відіграла важливу роль у бойових зусиллях Росії під час війни, в якій активно використовуються ракети та безпілотники. Однак Москві довелося імпортувати величезну кількість снарядів із Північної Кореї, а її власні запаси боєприпасів скорочуються, згідно з даними США та України.

Очікувана від проєкту додаткова вибухова речовина, про яку раніше не повідомлялося, може допомогти значно збільшити вогневу міць Москви, тоді як Україна та її західні союзники нарощують виробництво боєприпасів, необхідних для зриву російських наступів, заявили три військові аналітики.