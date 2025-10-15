Великобритания расширила санкционный список, включив в него российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». Новый список ограничений опубликован 15 октября на сайте британского правительства.
Подробности
- Обе российские структуры «оказывают поддержку правительству России, ведя бизнес в секторе, имеющем стратегическое и экономическое значение для государства», говорится в документе.
- Санкции также введены против индийской Nayara Energy, совладельцем которой является «Роснефть».
- Ограничения предусматривают заморозку всех активов лиц и компаний, попавших в черный список, на территории Великобритании.
Контекст
Руководители «Роснефти» Игорь Сечин и «Лукойла» Вагит Алекперов находятся под персональными санкциями Великобритании с 2022 года.
В списке также есть другие представители руководства «Роснефти» и ряд судов, связанных с обеими компаниями.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину «Роснефть» и «Лукойл» оказались под санкциями ЕС.
США пока не вводили прямых ограничений против этих компаний.
