Великобритания расширила санкционный список, включив в него российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». Новый список ограничений опубликован 15 октября на сайте британского правительства.

Подробности

Обе российские структуры «оказывают поддержку правительству России, ведя бизнес в секторе, имеющем стратегическое и экономическое значение для государства», говорится в документе.

Санкции также введены против индийской Nayara Energy, совладельцем которой является «Роснефть».

Ограничения предусматривают заморозку всех активов лиц и компаний, попавших в черный список, на территории Великобритании.

Контекст

Руководители «Роснефти» Игорь Сечин и «Лукойла» Вагит Алекперов находятся под персональными санкциями Великобритании с 2022 года.

В списке также есть другие представители руководства «Роснефти» и ряд судов, связанных с обеими компаниями.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину «Роснефть» и «Лукойл» оказались под санкциями ЕС.

США пока не вводили прямых ограничений против этих компаний.