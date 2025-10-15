Велика Британія розширила санкційний список, включивши до нього російські нафтові компанії «Роснафта» і «Лукойл». Новий перелік обмежень опубліковано 15 жовтня на сайті британського уряду.
Деталі
- Обидві російські структури «надають підтримку уряду Росії, ведучи бізнес у секторі, який має стратегічне та економічне значення для держави», йдеться у документі.
- Санкції також запроваджені проти індійської Nayara Energy, співвласником якої є «Роснафта».
- Обмеження передбачають замороження всіх активів осіб і компаній, які потрапили до чорного списку, на території Великої Британії.
Контекст
Очільники «Роснафти» Ігор Сєчін і «Лукойла» Вагіт Алекпєров перебувають під персональними санкціями Великої Британії з 2022 року.
У списку також є інші представники керівництва «Роснафти» та низка суден, пов’язаних із обома компаніями.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну «Роснафта» і «Лукойл» опинилися під санкціями ЄС.
США поки що не запроваджували прямі обмеження проти цих компаній.
