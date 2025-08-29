Люксембургский холдинг LetterOne не может выплатить совладельцам Михаилу Фридману и Петру Авену около $300 млн дивидендов из-за санкций. Об этом пишет Financial Times 29 августа.

Подробности

По данным издания, невыплаченные дивиденды состоят из $200 млн, одобренных в феврале 2024 года, и $104 млн из $172 млн за 2022-й, из которых $68 млн выплатили до санкций ЕС и Великобритании. Эти данные содержатся в финансовой отчетности компании за прошлый месяц.

LetterOne объясняет, что дивиденды связаны с результатами 2021 года, но закон обязывает замораживать средства для лиц под санкциями.

Контекст

Холдинг основали в 2013-м Фридман, Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. После санкций части Авена и Фридмана заморозили, их отстранили от управления, но права собственности на акции сохранились.

В 2022 году, после вторжения РФ в Украину, ЕС и Британия ввели санкции против Авена и Фридмана, обвинив их в связях с властями РФ. Их активы в ЕС заморозили, а въезд запретили.

В мае 2022-го бизнесмены подали иск в суд ЕС, и в апреле 2024 года суд отменил санкции за период с февраля 2022-го по март 2023 года из-за отсутствия доказательств их поддержки власти РФ. Однако в марте 2023-го Совет ЕС переформулировал основания санкций, назвав их «ведущими предпринимателями», обеспечивающими доходы правительства РФ.

Оба бизнесмена остаются под санкциями ЕС и Британии и продолжают судебную борьбу. Потери Фридмана от замороженных активов «Альфа-групп» в Люксембурге превышают $15 млрд.