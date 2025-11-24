Вступившие в силу 21 ноября санкции США против ключевых российских нефтеэкспортеров повлекли за собой резкое падение цены марки Urals для Индии (главного покупателя) и стремительный рост фрахтовых ставок на супертанкеры на основных маршрутах. Об этом пишет Bloomberg 24 ноября.
Подробности
- Индийским НПЗ сейчас предлагают Urals с наибольшим как минимум за два года дисконтом – до минус $7 за баррель к Dated Brent (до санкций скидка составляла примерно $3), пишет издание.
- В то же время резкий рост спроса на альтернативную нефть с Ближнего Востока и из США подтолкнул суточные ставки на VLCC до максимума с 2020 года – почти $137 000, что на 576% выше, чем в начале 2025-го.
- Взлет ставок затронул и меньшие классы танкеров – Suezmax и Aframax. Более того, ради более высокого заработка даже суда, обычно возящие авиатопливо и дизель, массово переходят на перевозку сырой нефти – таких случаев фиксируют рекордное количество.
Контекст
Падение спроса на российскую нефть резко ускорилось после того, как 22 октября администрация президента Трампа внесла «Роснефть» и «Лукойл» в санкционный список SDN. До 21 ноября партнерам дали время на сворачивание операций, но многие нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции прекратили закупки еще до окончания переходного периода и активно ищут альтернативных поставщиков.
После оглашения санкций марка Urals начала торговаться с рекордными дисконтами к мировым бенчмаркам. На прошлой неделе средняя скидка к Brent в портах Черного и Балтийского морей выросла до $23,52 за баррель – это максимум с июня 2023 года.
Этот пакет стал одним из самых жестких ударов США по российскому нефтяному сектору с момента полномасштабного вторжения 2022 года и первыми прямыми санкциями, введенными администрацией Дональда Трампа после его инаугурации в январе.
