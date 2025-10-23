Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заявило о введении дополнительных санкций в связи с отсутствием серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине, говорится в сообщении на сайте министерства 22 октября. Это уже привело к росту мировых цен на нефть.

Подробности

США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», двух самых крупных российских нефтегазовых компаний и ряда их дочерних компаний. Ограничения касаются всех структур, в которых эти российские нефтегиганты прямо или косвенно имеют более 50% акций.

«Сейчас пора остановить убийства и немедленно объявить прекращение огня. Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух самых крупных российских нефтяных компаний, финансирующих военную машину Кремля», – цитируют слова министра финансов Скотта Бессента.

Новые санкции призваны усилить давление на российский энергетический сектор и ограничить способность Кремля финансировать войну и удерживать экономику.

Министерство финансов США заявило, что готово вводить дополнительные меры по необходимости, чтобы поддержать усилия президента Трампа по прекращению войны, и призвало союзников присоединиться к санкционному режиму.

Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме сказал, что «почувствовал, что время (ввести новые санкции против России. – Ред.) наступило».

Подобные санкции рассматривал бывший президент Джо Байден в конце своего президентства. Но отказался ввести, опасаясь смутить мировые энергетические рынки и резкий рост цен на нефть. Учитывая сосредоточенность самого Трампа на сохранении низких цен на бензин, это знаменует серьезную авантюру и сигнализирует о том, что его терпение к Путину, возможно, наконец-то исчерпывается. На встрече в Овальном кабинете он сказал, что, по его мнению, бензин поднимется до $2 за галлон, пишет Bloomberg.

Мировые цены на нефть выросли на 2,5–3% в четверг, 23 октября, из-за опасений сокращения поставок. Brent вырос до $75 за баррель, а WTI – до $71. Это связано с тем, что «Роснефть» и «Лукойл» вместе экспортируют 3,1 млн баррелей в день, что составляет почти половину российской добычи. Аналитики прогнозируют дальнейший рост, если санкции приведут к вторичным ограничениям на торговлю с третьими странами (например, Индией или Китаем).

Государственная компания «Роснефть», возглавляемая близким союзником Путиным Игорем Сечиным, и частная компания «Лукойл» являются двумя самыми крупными российскими производителями нефти, на которые вместе приходится почти половина общего объема экспорта сырой нефти страны. Налоги от нефтегазовой индустрии составляют около четверти федерального бюджета РФ. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину «Роснефть» и «Лукойл» оказались под санкциями ЕС. 15 октября Великобритания расширила санкционный список, включив в него российские нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». Читать больше Свернуть

Контекст

Трамп неоднократно отказывался от угроз по поводу тарифов, санкций и других наказаний против России. 29 июля он дал России 10 дней, чтобы достичь перемирия с Украиной. Но крайний срок, 8 августа, настал и истек без дальнейших действий со стороны лидера США. Затем он встретился с Путиным на Аляске, но встреча не принесла никакого прогресса в войне.

За последние несколько дней президент США Дональд Трамп успел поговорить с главой РФ Владимиром Путиным и договориться с ним о потенциальной встрече в Будапеште. А после этого – встретиться в Белом доме с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским. В напряженной атмосфере Трамп отказал в предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk, а в обсуждении снова звучала тема территориальных уступок со стороны Киева.

По данным источника CNN, после разговора Лаврова с Рубио американская сторона пришла к выводу, что позиция России «недостаточно продвинулась» по сравнению с ранее высказанными максималистскими требованиями. В то же время собеседник телеканала отметил, что в настоящее время Рубио вряд ли будет рекомендовать переносить встречу Трампа с Путиным в Будапеште.

Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Во время разговора с журналистами 22 октября в Белом доме он объяснил, что «это казалось неправильным» и что переговоры вряд ли бы привели к ожидаемому результату. Трамп отметил, что его разговоры с Путиным обычно проходят хорошо, но не имеют практических последствий. В то же время он не исключил новой встречи в будущем, не уточнив ни даты, ни места.