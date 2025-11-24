Санкції США проти ключових російських нафтоекспортерів, що набули чинності 21 листопада, спричинили різке падіння ціни марки Urals для Індії (головного покупця) та стрімке зростання фрахтових ставок на супертанкери на основних маршрутах. Про це пише Bloomberg 24 листопада.

Деталі

Індійським НПЗ зараз пропонують Urals із найбільшим дисконтом щонайменше за два роки – до мінус $7 за барель до Dated Brent (до санкцій знижка становила приблизно $3), пише видання.

Водночас різке зростання попиту на альтернативну нафту з Близького Сходу та США підштовхнуло добові ставки на VLCC до максимуму з 2020 року – майже $137 000, що на 576% вище, ніж на початку 2025-го.

Зліт ставок торкнувся й менших класів танкерів – Suezmax та Aframax. Ба більше, заради вищого заробітку навіть судна, які зазвичай возять авіапальне і дизель, масово переходять на перевезення сирої нафти – таких випадків фіксують рекордну кількість.

Контекст

Падіння попиту на російську нафту різко прискорилося після того, як 22 жовтня адміністрація президента Трампа внесла «Роснєфть» і «Лукойл» до санкційного списку SDN. До 21 листопада партнерам дали час на згортання операцій, але багато нафтопереробних заводів у Китаї, Індії та Туреччині припинили закупівлі ще до закінчення перехідного періоду й активно шукають альтернативних постачальників.

Після оголошення санкцій марка Urals почала торгуватися з рекордними дисконтами до світових бенчмарків. Минулого тижня середня знижка до Brent у портах Чорного та Балтійського морів зросла до $23,52 за барель – це максимум із червня 2023 року.

Цей пакет став одним із найжорсткіших ударів США по російському нафтовому сектору з моменту повномасштабного вторгнення 2022 року та першими прямими санкціями, запровадженими адміністрацією Дональда Трампа після його інавгурації у січні.