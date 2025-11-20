Большая игра на принуждение. Что стоит за новым мирным планом Виткоффа – Дмитриева и какие риски это несет для Украины?

Новый мирный план от США появляется в момент, когда Украина сталкивается с проблемами на фронте и коррупционным скандалом в энергетической сфере, а Россия – вплотную приблизилась к нефтяным санкциям Вашингтона. Что стоит за игрой Стива Виткоффа и Кирилла Дмитриева?

На дипломатическом треке – очередное оживление. В последние два дня ряд западных медиа опубликовал информацию, что спецпредставитель США Стив Виткофф и его российский визави Кирилл Дмитриев подготовили новые рамки плана по завершению войны.

Он включает в себя ряд пунктов, которые до сих пор были красными линиями для Киева. Отказ Украины от подконтрольных ей территорий Донбасса и «арендную плату» РФ за них, сокращение армии, ограничение по вооружению, признание русского вторым государственным языком и т.д., сообщали медиа со ссылкой на источники.

К разработке плана присоединялись и другие чиновники администрации США, а президент Дональд Трамп, по данным NBC, его согласовал. Рамки плана еще предстоит представить Украине, которая не приобщалась к его разработке.

Утечка этих сообщений происходит в драматичный момент для обеих сторон. Украина сталкивается с тяжелой ситуацией на фронте, обстрелами энергетики и самым громким коррупционным скандалом с начала полномасштабной войны. Россия – с санкциями против нефтяных гигантов, которые должны полностью вступить в силу 21 ноября.