Служба безопасности задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, которое входило в «теневой» флот России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 10 декабря.

Детали

Владелец корабля находится под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран.

В торговый порт Одессы подконтрольный РФ сухогруз прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.

Накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах РФ, отметили в СБУ. В конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7000 тонн зерна в Северную Африку.

Во время задержания корабля на его борту находились капитан и еще 16 членов экипажа – все граждане нескольких стран Ближнего Востока.

Во время обыска на судне обнаружены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины.

СБУ расследует уголовное производство по четырем статьям УК: финансирование действий против конституционного строя (ч. 3 ст. 110-2), государственная измена (ч.1 ст. 111), нарушение правил на транспорте (ст. 291) и незаконный въезд/выезд с временно оккупированной территории (чч. 2, 3 ст. 332-1)

Судно арестовали для дальнейшей передачи в АРМА.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Для обхода санкций ЕС Россия создала «теневой» флот из старых танкеров, которые выключают системы отслеживания, чтобы избежать обнаружения. По данным Financial Times, эти танкеры преимущественно контролирует российская государственная компания «Сучкомфлот». Под санкции ЕС уже попали более 400 таких танкеров.

Россияне с 2014 года регулярно вывозят украинские зерновые культуры и другое сырье, выдавая за собственное. По состоянию на август 2025 года Украина оценивала, что Россия с начала полномасштабной войны украла около 15 млн тонн украинского зерна, которое смешивается с российским и идет на экспорт, хотя точная цифра постоянно меняется. Краденое украинское зерно оккупанты обычно вывозят в Турцию, Ливию и Израиль.