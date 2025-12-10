Служба безпеки затримала й арештувала в Одесі іноземне судно, яке входило до «тіньового» флоту Росії і незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомила пресслужба СБУ 10 грудня.

Деталі

Власник корабля перебуває під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів із третіх країн.

До торговельного порту Одеси підконтрольний РФ суховантаж прибув під прапором африканської країни, щоб вивезти партію сталевих труб.

Напередодні повномасштабної війни судно щонайменше сім разів причалювало до Севастополя для нелегального експорту агропродукції в інтересах РФ, зазначили в СБУ. Наприкінці січня 2021 року суховантаж нелегально вивіз з українського півострова майже 7000 тонн зерна до Північної Африки.

Під час затримання корабля на його борту знаходились капітан та ще 16 членів екіпажу – всі громадяни декількох країн Близького Сходу.

Під час обшуку на судні виявлено плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку з доказами незаконного заходу в порти тимчасово окупованих територій України.

СБУ розслідує кримінальне провадження за чотирма статтями ККУ: фінансування дій проти конституційного ладу (ч. 3 ст. 110-2), державна зрада (ч.1 ст.111), порушення правил на транспорті (ст. 291) та незаконний в’їзд/виїзд із тимчасово окупованої території (чч. 2, 3 ст. 332-1)

Судно арештували для подальшої передачі до АРМА.

Контекст

Для обходу санкцій ЄС Росія створила «тіньовий» флот із старих танкерів, які вимикають системи відстеження, щоб уникнути виявлення. За даними Financial Times, ці танкери переважно контролює російська державна компанія «Сучкомфлот». Під санкції ЄС вже потрапили понад 400 таких танкерів.

Росіяни з 2014 року регулярно вивозять українські зернові культури та іншу сировину, видаючи за власну. Станом на серпень 2025 року Україна оцінювала, що Росія з початку повномасштабної війни вкрала близько 15 млн тонн українського зерна, яке змішується з російським і йде на експорт, хоча точна цифра постійно змінюється. Крадене українське збіжжя окупанти зазвичай вивозять до Туреччини, Лівії та Ізраїля.