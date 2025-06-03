Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, совершив третью атаку на Крымский мост, на этот раз атаковав его подводную часть. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 3 июня.

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Операцию готовили несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры моста и 3 июня в 4:44 произошел первый взрыв. Подводные конструкции опор получили значительные повреждения на уровне морского дна вследствие детонации 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. По данным СБУ, мост находится в аварийном состоянии.

«Незаконные объекты РФ не вправе существовать на территории Украины. Крымский мост является законной целью, особенно учитывая его использование врагом – как ключевого логистического пути для снабжения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации получат наш решительный ответ», – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Контекст

Строительство Крымского моста через Керченский пролив Россия начала в феврале 2016 года, а завершила в мае 2018 года. Сначала 15 мая 2018 года была открыта автомобильная часть, железнодорожная – 25 декабря 2019 года, а грузовая – в конце июня 2020 года. Россия использовала мост для переправки войск и техники в оккупированный Крым.

8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, что привело к обвалу нескольких пролетов и масштабному пожару из-за возгорания топливных цистерн поезда. Российские власти назвали инцидент терактом и использовали его для оправдания ракетных атак на Украину.

17 июля 2023 года Крымский мост атаковали надводные дроны Службы безопасности Украины, в результате чего один из пролетов обрушился. Глава СБУ официально подтвердил причастность спецслужбы к операции. 5 сентября 2023 года россияне заменили поврежденный пролет новым.