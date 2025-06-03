Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, здійснивши третю атаку на Кримський міст, цього разу атакувавши його підводну частину. Про це повідомила пресслужба СБУ 3 червня.

Деталі

Операцію готували кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори мосту, і 3 червня о 4:44 перший вибуховий пристрій був активований. Підводні конструкції опор зазнали значних пошкоджень на рівні морського дна внаслідок детонації 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. За даними СБУ, міст перебуває в аварійному стані.

«Незаконні об’єкти РФ не мають права існувати на території України. Кримський міст є законною ціллю, особливо з огляду на його використання ворогом – як ключовий логістичний шлях для постачання своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації отримають нашу рішучу відповідь», – заявив голова СБУ Василь Малюк.

У телеграм-каналі, який відстежує оперативну ситуацію на Кримському мосту, близько 6 ранку за Києвом з’явилося повідомлення про тимчасове перекриття руху. Проте до 9 ранку рух було відновлено. Станом на 15:25 рух мостом перекрито.

Російські провоєнні телеграм-канали повідомляють, що в районі моста відбивають атаку українських морських дронів.

У севастопольській бухті тимчасово призупинив рух морський пасажирський транспорт, пише «Інтерфакс». Призначений Росією глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що флот «проводить тренування розрахунків протипідводно-диверсійної оборони із застосуванням різних видів зброї».

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Контекст

Будівництво Кримського мосту через Керченську протоку Росія розпочала в лютому 2016 року, а завершила у травні 2018 року. Спочатку 15 травня 2018 року відкрили автомобільну частину, залізничну – 25 грудня 2019 року, а вантажну – наприкінці червня 2020 року. Росія використовувала міст для переправлення військ і техніки до окупованого Криму.

8 жовтня 2022 року на мосту вибухнула вантажівка, що призвело до обвалу кількох прольотів і масштабної пожежі через займання паливних цистерн потягу. Російська влада назвала інцидент терактом і використала його для виправдання ракетних атак на Україну.

17 липня 2023 року Кримський міст атакували надводні дрони Служби безпеки України, внаслідок чого один із прольотів обвалився. Голова СБУ офіційно підтвердив причетність спецслужби до операції. 5 вересня 2023 року росіяни замінили пошкоджений проліт новим.