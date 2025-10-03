Эстонский сервис вызова такси Bolt снизил комиссию для водителей в Киеве на 5 п.п. – до 20%, сообщила Forbes Ukraine пресс-служба. В компании ожидают, что это увеличит уровень принятия заказов водителями. В течение лета цена на такси Bolt и Uklon выросла, потому что сервисы вводили новые функции, чтобы мотивировать водителей принимать заказы, писал Forbes Ukraine 1 октября.

Подробности

Комиссия Bolt для водителей варьируется в зависимости от города от 25% до 18%. В Киеве она составляла 25%. С 3 октября комиссия будет 20%.

«Ожидаем, что благодаря снижению комиссии и повышению мотивации партнеров вырастет уровень принятия заказов, а процент отказов наоборот снизится», – отметил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик. По его словам, это положительно отразится на проценте выполненных поездок и общей загруженности водителей.

По данным компании, 40% водителей указывают на недостаточную стоимость поездки и заработок в качестве главных проблем. Средний месячный заработок водителей Bolt сейчас составляет €800.

Контекст

Эстонский сервис вызова такси Bolt занимает второе место по количеству поездок, по данным дашборда monobank. Также Bolt развивает в Украине сервис доставки и аренды самокатов. Платформа имеет более 100 000 водителей и работает в 41 городе.

Комиссия для водителей в Ужгороде – 20%, в Чернигове, Днепре, Харькове, Одессе и Виннице – 18%, а во многих других городах, таких как Белая Церковь, Кременчуг, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Житомир, – 15%.

Конкурент компании – украинский Uklon – тоже имеет более 100 000 водителей и работает в 27 городах. В Киеве комиссия Uklon составляет 25%, говорится на сайте компании.

В столице базовые тарифы за 1 км поездки на такси Uklon для разных классов авто выросли в среднем на 14% с конца мая, пишет Forbes 1 октября. У Bolt базовые тарифы не изменились, но средний чек мог возрасти на 3–5% в течение лета из-за повышенного спроса и работы функции price bidding, согласно информации компании.

В компаниях объясняли, что рост произошел из-за повышения спроса, роста стоимости горючего и макроэкономической ситуации. Но основная мотивация – попытка сервисов такси удержать водителей. «Наша задача – предложить такую ​​стоимость поездки, которую будет готов выполнить водитель-партнер и на которую согласится клиент», – объясняли в пресс-службе Uklon.