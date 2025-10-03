Підписка від 49 грн
Сервіс виклику таксі Bolt знизив комісію для водіїв у Києві

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

1 хв читання

Естонський сервіс виклику таксі Bolt знизив комісію для водіїв у Києві на 5 в.п. – до 20%, повідомила Forbes Ukraine пресслужба. У компанії очікують, що це збільшить рівень прийняття замовлень водіями. Протягом літа ціна на таксі Bolt і Uklon зросла, тому що сервіси вводили нові функції, щоб мотивувати водіїв приймати замовлення, писав Forbes Ukraine 1 жовтня. 

  • Комісія Bolt для водіїв варіюється залежно від міста від 25% до 18%. У Києві вона становила 25%. З 1 жовтня комісія — 20%.
  • «Очікуємо, що завдяки зниженню комісії й підвищенню мотивації партнерів зросте рівень прийняття замовлень, а відсоток відмов навпаки зменшиться», – зазначив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик. За його словами, це позитивно вплине на відсоток виконаних поїздок та загальну завантаженість водіїв.
  • За даними компанії, 40% водіїв вказують на недостатню вартість поїздки та заробіток як головні проблеми. Середній місячний заробіток водіїв Bolt зараз становить €800.

Контекст

Естонський сервіс виклику таксі Bolt посідає друге місце за кількістю поїздок, за даними дашборду monobank. Також Bolt розвиває в Україні сервіс доставки та оренди самокатів. Платформа має понад 100 000 водіїв та працює в 41 місті.

Комісія для водіїв в Ужгороді – 20%, у Чернігові, Дніпрі, Харкові, Одесі та Вінниці – 18%, а в багатьох інших містах, як-от Біла Церква, Кременчук, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Житомир, – 15%.

Конкурент компанії – український Uklon – теж має понад 100 000 водіїв і працює у 27 містах. У Києві комісія Uklon становить 25%, ідеться на сайті компанії.

У столиці базові тарифи за 1 км поїздки на таксі Uklon для різних класів авто зросли в середньому на 14% з кінця травня, писав Forbes 1 жовтня. У Bolt базові тарифи не змінилися, але середній чек міг зрости на 3–5% протягом літа через підвищений попит і роботу функції price bidding, згідно з інформацією компанії.

У компаніях пояснювали, що зростання відбулося через підвищення попиту, ріст вартості пального і макроекономічну ситуацію. Але основна мотивація – намагання сервісів таксі утримати водіїв. «Наше завдання – запропонувати таку вартість поїздки, яку буде готовий виконати водій-партнер та на яку погодиться клієнт», – пояснювали у пресслужбі Uklon.

