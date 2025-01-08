Сестра главы OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии. Семья опровергает обвинения

Младшая сестра главы OpenAI Сэма Альтмана, Энн Альтман, обвинила его в сексуализированном насилии, которое, по ее словам, длилось почти 10 лет. Она подала судебный иск 6 января, требуя компенсации свыше $75 000 и покрытия судебных издержек. Об этом пишет The Verge .

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Энн заявляет, что брат начал совершать насилие в 1997 году, когда ей было три года, а ему – 12. Она утверждает, что это повлекло за собой сильный эмоциональный стресс и сделало ее жизнь «ненормальной».

Семья Альтманов категорически отрицает обвинения. В заявлении, подписанном Сэмом, его матерью и двумя братьями, говорится, что утверждения Энн являются «абсолютно ложными». В своей заметке в социальной сети Х Сэм Альтман отметил, что обвинения сестры вызваны ее «проблемами с психическим здоровьем».

Семья сообщила, что на протяжении многих лет Энн предъявляла различные обвинения против членов семьи, которые, по их словам, предлагали ей помощь.

В заявлении отмечено, что Энн получает ежемесячную финансовую помощь, однако отказывается от традиционных методов лечения и продолжает требовать все больше денег.

Юристы Энн Альтман назвали заявления семьи попыткой «отвлечь внимание от причиненного вреда». Адвокат Энн отметил, что нет доказательств, подтверждающих связь обвинений с психическим состоянием его клиентки.

Сэм Альтман считает, что сестра пытается выяснить реальный размер его состояния, чтобы потребовать еще большую компенсацию.

Контекст

В 2021 году Энн Альтман уже высказывала подобные обвинения против своего брата на платформе X (бывшем Twitter), но это первый случай, когда она официально обратилась в суд с этими обвинениями.

Тогда Энн обвиняла членов своей семьи, в частности Сэма, в сексуализированном, физическом, эмоциональном и словесном насилии. Она также призвала других возможных пострадавших «присоединиться к борьбе за правосудие».