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Сэм Альтман /Getty Images
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Сестра главы OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии. Семья опровергает обвинения

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Сэм Альтман Фото Getty Images

Младшая сестра главы OpenAI Сэма Альтмана, Энн Альтман, обвинила его в сексуализированном насилии, которое, по ее словам, длилось почти 10 лет. Она подала судебный иск 6 января, требуя компенсации свыше $75 000 и покрытия судебных издержек. Об этом пишет The Verge.

Подробности

  • Энн заявляет, что брат начал совершать насилие в 1997 году, когда ей было три года, а ему – 12. Она утверждает, что это повлекло за собой сильный эмоциональный стресс и сделало ее жизнь «ненормальной».
  • Семья Альтманов категорически отрицает обвинения. В заявлении, подписанном Сэмом, его матерью и двумя братьями, говорится, что утверждения Энн являются «абсолютно ложными». В своей заметке в социальной сети Х Сэм Альтман отметил, что обвинения сестры вызваны ее «проблемами с психическим здоровьем».
  • Семья сообщила, что на протяжении многих лет Энн предъявляла различные обвинения против членов семьи, которые, по их словам, предлагали ей помощь.
  • В заявлении отмечено, что Энн получает ежемесячную финансовую помощь, однако отказывается от традиционных методов лечения и продолжает требовать все больше денег.
  • Юристы Энн Альтман назвали заявления семьи попыткой «отвлечь внимание от причиненного вреда». Адвокат Энн отметил, что нет доказательств, подтверждающих связь обвинений с психическим состоянием его клиентки.
  • Сэм Альтман считает, что сестра пытается выяснить реальный размер его состояния, чтобы потребовать еще большую компенсацию.

Контекст

В 2021 году Энн Альтман уже высказывала подобные обвинения против своего брата на платформе X (бывшем Twitter), но это первый случай, когда она официально обратилась в суд с этими обвинениями.

Тогда Энн обвиняла членов своей семьи, в частности Сэма, в сексуализированном, физическом, эмоциональном и словесном насилии. Она также призвала других возможных пострадавших «присоединиться к борьбе за правосудие».

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