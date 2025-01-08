Сестра голови OpenAI Сема Альтмана звинуватила його у сексуалізованому насильстві. Сім’я спростовує звинувачення

Молодша сестра голови OpenAI Сема Альтмана, Енн Альтман, звинуватила його в сексуалізованому насильстві, яке, за її словами, тривало майже 10 років. Вона подала судовий позов 6 січня, вимагаючи компенсації понад $75 000 та покриття судових витрат. Про це пише The Verge .

Деталі

Енн заявляє, що брат почав чинити насильство у 1997 році, коли їй було три роки, а йому – 12. Вона стверджує, що це спричинило сильний емоційний стрес і зробило її життя «ненормальним».

Сімʼя Альтманів категорично заперечує звинувачення. У заяві, підписаній Семом, його матір’ю та двома братами, йдеться, що твердження Енн є «абсолютно хибними». У своєму дописі в соціальній мережі Х Сем Альтман зазначив, що звинувачення сестри спричинені її «проблемами з психічним здоров’ям».

Родина повідомила, що протягом багатьох років Енн висувала різні обвинувачення проти членів сім’ї, які, за їхніми словами, пропонували їй допомогу. Наразі сім’я заявляє, що вони були змушені публічно відреагувати через судовий позов.

У заяві зазначено, що Енн отримує щомісячну фінансову допомогу, однак відмовляється від традиційних методів лікування і продовжує вимагати все більше грошей. «Ця ситуація завдає великого болю всій нашій родині», – йдеться у коментарі сімʼї.

Юристи Енн Альтман назвали заяви родини спробою «відвернути увагу від завданої шкоди». Адвокат Енн зазначив, що немає доказів, які б підтверджували зв’язок звинувачень із психічним станом його клієнтки.

Сем Альтман вважає, що сестра намагається з’ясувати реальний розмір його статків, щоб вимагати ще більшу компенсацію. Він оприлюднив фрагмент листа юриста Енн, де, за його словами, йдеться про можливий «дев’ятизначний штраф» через його мільярдні статки.

Контекст

У 2021 році Енн Альтман уже висловлювала подібні звинувачення проти свого брата на платформі X (колишній Twitter), але це перший випадок, коли вона офіційно звернулася до суду з цими обвинуваченнями.

Тоді Енн звинувачувала членів своєї родини, зокрема Сема, у сексуалізованому, фізичному, емоційному та словесному насильстві. Вона також закликала інших можливих постраждалих «приєднатися до її боротьби за правосуддя».