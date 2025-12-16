Компания Shell планирует продать свою долю в немецком нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt. Об этом 16 декабря пишет Reuters со ссылкой на источники.

Детали

Решение связано с риском санкций Запада против России: 54,17% завода принадлежат дочерней компании российской «Роснефти» – Rosneft Deutschland. В сентябре 2022 года немецкое правительство взяло активы Rosneft Deutschland под временное управление, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, а этот статус продлевают каждые шесть месяцев.

Предыдущая попытка Shell продать долю британской Prax Group не удалась, поэтому в этом месяце компания возобновила поиск покупателя. Среди потенциальных инвесторов называют частного энергетического трейдера Liwathon Group, имеющего терминалы для нефти и нефтепродуктов в Эстонии и на Багамах, сообщил Тибор Федке, партнер немецкой юридической фирмы Noerr, который регулярно консультирует Liwathon в Германии.

Завод в Шведте поставляет большинство топлива для Берлина, включая аэропорт, обеспечивает бензином заправки на востоке Германии и производит ключевые компоненты для местной химической промышленности.

Контекст

В октябре правительство США официально подтвердило Германии, что немецкие активы российской «Роснефти» не попадут под новые энергетические санкции. Об этом сообщила министр экономики Германии Катарина Райхе.

По ее словам, США предоставили «Письмо заверения», в котором подтверждается, что немецкие операции «Роснефти» полностью отделены от российской материнской компании. Компания Rosneft Deutschland является важной составляющей энергетической инфраструктуры страны: ей принадлежит нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, который обеспечивает более 12% общей мощности переработки нефти в Германии, а также миноритарные доли в предприятиях MiRo и Bayernoil.