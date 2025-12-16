Компанія Shell планує продати свою частку в німецькому нафтопереробному заводі PCK Schwedt. Про це 16 грудня пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Рішення пов’язане з ризиком санкцій Заходу проти Росії: 54,17% заводу належать дочірній компанії російської «Роснефти» – Rosneft Deutschland. У вересні 2022 року німецький уряд взяв активи Rosneft Deutschland під тимчасове управління, щоб забезпечити енергетичну безпеку країни, а цей статус продовжують кожні шість місяців.

Попередня спроба Shell продати частку британській Prax Group не вдалася, тому цього місяця компанія поновила пошук покупця. Серед потенційних інвесторів називають приватного енергетичного трейдера Liwathon Group, що має термінали для нафти та нафтопродуктів у Естонії та на Багамах, повідомив Тібор Федке, партнер німецької юридичної фірми Noerr, який регулярно консультує Liwathon у Німеччині.

Завод у Шведті постачає більшість палива для Берліна, включно з аеропортом, забезпечує бензином заправки на сході Німеччини та виробляє ключові компоненти для місцевої хімічної промисловості.

Контекст

У жовтні уряд США офіційно підтвердив Німеччині, що німецькі активи російської «Роснефти» не потраплять під нові енергетичні санкції. Про це повідомила міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе.

За її словами, США надали «Лист запевнення», у якому підтверджується, що німецькі операції «Роснефти» повністю відокремлені від російської материнської компанії. Компанія Rosneft Deutschland є важливою складовою енергетичної інфраструктури країни: їй належить нафтопереробний завод PCK у Шведті, який забезпечує понад 12% загальної потужності переробки нафти в Німеччині, а також міноритарні частки у підприємствах MiRo та Bayernoil.