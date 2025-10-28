Германия получила письменное подтверждение от правительства США, что германские активы российской «Роснефти» будут исключены из новых энергетических санкций. Об этом сообщила министр экономики Германии Катарина Райхе, передает Reuters .

Подробности

По ее словам, США издали «Письмо заверения», подтвердив, что немецкие операции «Роснефти» полностью отделены от российской материнской компании.

В сентябре 2022 года правительство Германии взяло под временное управление активы Rosneft Deutschland, чтобы обезопасить страну от энергетических рисков. Управление компанией передали федеральному энергетическому регулятору Bundesnetzagentur, и сейчас она фактически работает независимо от российской материнской структуры, хотя юридически до сих пор остается ее собственностью.

Rosneft Deutschland является ключевым элементом энергетической системы страны, ведь компании принадлежит нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте, обеспечивающий более 12% общей мощности переработки нефти в Германии. Также у нее есть миноритарные доли в предприятиях MiRo и Bayernoil.

Завод PCK, доля «Роснефти» в котором составляет 54,17%, является одним из крупнейших работодателей в федеральной земле Бранденбург – регионе, где в последнее время растет поддержка ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

Источники Bloomberg сообщили, что США предоставили Германии всего шесть месяцев на то, чтобы решить вопрос дальнейшего управления активами «Роснефти».

Контекст

Накануне Министерство финансов США, синхронно с Европейским Союзом, объявило о введении санкций в отношении двух ведущих российских нефтяных гигантов – «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения касаются не только самих компаний, но и 34 их дочерних предприятий. Контрагентам этих юридических лиц предоставлен месячный срок для прекращения сделок, иначе им будут грозить вторичные санкции со стороны США.