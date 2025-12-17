Forbes Digital підписка
Шведский стартап получил разрешение на строительство завода по производству тротила на фоне дефицита взрывчатки в Европе

Александр Пикало
Шведский стартап Sweden Ballistics получил разрешение Земельного и экологического суда Швеции на строительство завода по производству взрывчатого вещества тротил (TNT). Об этом пишет Reuters 17 декабря.

Решение принято на фоне роста дефицита взрывчатых веществ из-за войны в Украине.

Детали

  • Европа в последнее время существенно увеличивает выпуск артиллерийских снарядов, чтобы поставлять их Украине для противодействия российской агрессии, а также пополнять собственные истощенные запасы на случай более масштабного конфликта.
  • Sweden Ballistics, известная под аббревиатурой SWEBAL, планирует к 2028 году выйти на годовой объем производства около 4500 тонн 2,4,6-тринитротолуола на своем предприятии в городе Нура. Это взрывчатое вещество используется в артиллерийских боеприпасах, авиабомбах и противотанковых ракетах.
  • Для реальной безопасности необходимо вернуть в Европу и на территорию НАТО все этапы производства, а не только финальную сборку, отметил генеральный директор SWEBAL Йоаким Шеблум.

Контекст

Еврокомиссия поставила цель до конца 2025 года обеспечить производство 2 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год. Однако реализация этого плана осложняется острым дефицитом ключевых компонентов – прежде всего взрывчатых веществ, в частности тротила и пороха.

Каждый артиллерийский снаряд содержит около 10,8 кг взрывчатых веществ, а отдельные виды боеприпасов требуют значительно больших объемов: так, осколочно-фугасная боевая часть крылатой ракеты Storm Shadow весит примерно 450 кг. Сейчас Европа в значительной степени зависит от поставок тротила от польской компании Nitro-Chem, которая тоже экспортирует TNT в США, а также от импорта из стран Азии.

Ситуацию осложняет и глобальный дефицит пороха. Ведущие производители вооружений, в частности шведская Saab и немецкая Rheinmetall, предупреждают о чрезмерной зависимости европейского ОПК от хлопкового волокна из Китая, на который приходится почти половина мировой торговли этим материалом. Крупнейшими импортерами остаются Германия, Швеция и Бельгия.

Причины нынешнего дефицита восходят к периоду после завершения холодной войны, когда резкое падение спроса на вооружение заставило многих европейских производителей взрывчатых веществ сократить деятельность, объединиться или вообще закрыть производства. Хотя компании сейчас инвестируют в расширение мощностей, строительство нового завода с нуля может занять от трех до семи лет, а многочисленные требования по безопасности и охране окружающей среды дополнительно усложняют этот процесс.

Несмотря на это, в ряде стран уже запланирован запуск собственных производственных мощностей. В частности, в сентябре вооруженные силы Финляндии заключили контракт с Forcit Group на строительство завода по производству тротила в городе Пори.

