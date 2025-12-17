Шведський стартап Sweden Ballistics отримав дозвіл Земельного та екологічного суду Швеції на будівництво заводу з виробництва вибухової речовини тротил (TNT). Про це пише Reuters 17 грудня.

Деталі

Європа останнім часом суттєво збільшує випуск артилерійських снарядів, щоб постачати їх Україні для протидії російській агресії, а також поповнювати власні виснажені запаси на випадок масштабнішого конфлікту.

Sweden Ballistics, відома під абревіатурою SWEBAL, планує до 2028 року вийти на річний обсяг виробництва близько 4500 тонн 2,4,6-тринітротолуолу на своєму підприємстві в місті Нура. Ця вибухова речовина використовується в артилерійських боєприпасах, авіабомбах і протитанкових ракетах.

Для реальної безпеки необхідно повернути в Європу та на територію НАТО всі етапи виробництва, а не лише фінальне складання, зазначив генеральний директор SWEBAL Йоакім Шеблум.

Контекст

Єврокомісія поставила за мету до кінця 2025 року забезпечити виробництво 2 млн артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік. Однак реалізація цього плану ускладнюється гострим дефіцитом ключових компонентів – насамперед вибухових речовин, зокрема тротилу та пороху.

Кожен артилерійський снаряд містить близько 10,8 кг вибухових речовин, а окремі види боєприпасів потребують значно більших обсягів: так, осколково-фугасна бойова частина крилатої ракети Storm Shadow важить приблизно 450 кг. Наразі Європа значною мірою залежить від постачання тротилу від польської компанії Nitro-Chem, яка також експортує TNT до США, а також від імпорту з країн Азії.

Ситуацію ускладнює і глобальний дефіцит пороху. Провідні виробники озброєнь, зокрема шведська Saab і німецька Rheinmetall, попереджають про надмірну залежність європейського ОПК від бавовняного волокна з Китаю, на який припадає майже половина світової торгівлі цим матеріалом. Найбільшими імпортерами залишаються Німеччина, Швеція та Бельгія.

Причини нинішнього дефіциту сягають періоду після завершення холодної війни, коли різке падіння попиту на озброєння змусило багатьох європейських виробників вибухових речовин скоротити діяльність, об’єднатися або взагалі закрити виробництва. Хоча компанії нині інвестують у розширення потужностей, будівництво нового заводу з нуля може тривати від трьох до семи років, а численні вимоги з безпеки та охорони довкілля додатково ускладнюють цей процес.

Попри це, у низці країн уже заплановано запуск власних виробничих потужностей. Зокрема, у вересні збройні сили Фінляндії уклали контракт із Forcit Group на будівництво заводу з виробництва тротилу в місті Порі.