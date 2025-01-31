Смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость в 2024 году

Рождаемость вместе со смертностью и миграцией определяют динамику прироста населения. По прогнозу Института демографии, в 2050 году население Украины может сократиться до 25 млн человек.

В Украине в 2024 году было зарегистрировано 495 090 смертей, что в 2,8 раза превысило количество зарегистрированных рождений – 176 679, говорит отчет о государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции, пишет «Интерфакс-Украина» 31 января.

Ключевые факты

По сравнению с данными 2023 года, количество родившихся сократилось на 10 708, или 5,7%, тогда как количество умерших – всего на 0,2%, или 1150.

Во втором полугодии динамика показателей стала несколько лучше: число зарегистрированных рождений по сравнению с первым полугодием увеличилось на 1,6%, до 89 024, тогда как число смертей сократилось на 2,7% – до 244 118.

Что касается показателя отношения количества зарегистрированных умерших к количеству рожденных по регионам, то наихудший – в Херсонской и Донецкой областях, соответственно, в 11 и 8,5 раза. Гораздо хуже среднего этот показатель в Запорожской и Сумской – в 4,7, Харьковской – 4,5 и Черниговской областях – 4,4 раза.

По данным Минюста, наилучший этот показатель в Ровенской – в 1,6 раза, Закарпатской и Волынской областях – 1,7 раза, Киеве – 1,8 раза, Черновицкой – 1,9 и Львовской областях – в два раза.

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Контекст

В 2023 году в Украине родилось 187 387 детей, это почти на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения, в том числе в 2021 году родилось 273 772 младенца. По сравнению с 2022 годом, когда родилось 206 032 малыша, рождаемость снизилась на 9%.

В период с 2010 по 2013 год в Украине рождалось около 500 000 детей в год. В целом, сокращение рождаемости в Украине наблюдается с 2013 года. С тех пор и до начала полномасштабной войны каждый год рождалось на 6–7% меньше детей.

Украинцев рождается критически мало. Норма для восстановления численности населения – показатель 2,2 ребенка на одну женщину. В ЕС этот показатель составляет 1,5. В Украине до войны у нас было 1,2, а в 2023 году уже 0,9 – это третий снизу показатель в мире.

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Также это в 1,5 раза меньше показателя до полномасштабного вторжения – 132 595 детей в 2021 году. В январе–июне было зафиксировано 250 972 смерти.

Согласно данным правительственной Стратегии демографического развития, к июлю 2024 г. население Украины сократилось до 35,8 млн, из которых 31,1 млн проживали на территориях, находящихся под контролем Киева. Как может измениться демография в ближайшие годы, можно ли замедлить динамику и где искать работников для бизнеса, читайте в материале Forbes Ukraine.