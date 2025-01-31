Смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність у 2024-му

Народжуваність разом зі смертністю та міграцією визначають динаміку приросту населення. За прогнозом Інституту демографії, в 2050 році населення України може скоротитися до 25 млн осіб.

В Україні 2024 року було зареєстровано 495 090 смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість зареєстрованих народжень – 176 679, свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, пише «Інтерфакс-Україна» 31 січня.

Ключові факти

Порівняно з даними 2023 року, кількість народжених скоротилася на 10 708, або 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або 1150.

У другому півріччі динаміка показників стала трохи кращою: число зареєстрованих народжень проти першого півріччя збільшилося на 1,6%, до 89 024, тоді як число смертей скоротилося на 2,7% – до 244 118.

Щодо показника відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонській та Донецькій областях, відповідно, у 11 та 8,5 раза. Суттєво гірший за середній цей показник у Запорізькій та Сумській – у 4,7, Харківській – 4,5 та Чернігівській областях – 4,4 раза.

За даними Мінюсту, найкращим цей показник є у Рівненській – у 1,6 раза, Закарпатській та Волинській областях – 1,7 раза, Києві – 1,8 раза, Чернівецькій – 1,9 та Львівській областях – у два рази.

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Контекст

У 2023 році в Україні народилося 187 387 дітей, це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, зокрема в 2021 році народилось 273 772 немовляти. Порівняно з 2022 роком, коли народилося 206 032 малюки, народжуваність знизилась на 9%.

У період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько 500 000 дітей на рік. Загалом скорочення народжуваності в Україні спостерігається з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалось на 6–7% менше дітей.

Українців народжується критично мало. Нормою для відновлення чисельності населення є показник 2,2 дитини на одну жінку. В ЄС цей показник становить 1,5. В Україні до війни ми мали 1,2, а в 2023 році вже 0,9 – це третій знизу показник у світі.

За перше півріччя 2024-го в Україні народилося 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період торік. Також це у 1,5 раза менше показника до повномасштабного вторгнення – 132 595 дітей у 2021-му. Водночас у січні–червні було зафіксовано 250 972 смерті.

Згідно з даними урядової Стратегії демографічного розвитку, до липня 2024 року населення України скоротилося до 35,8 млн, з яких 31,1 млн проживали на територіях, що перебувають під контролем Києва. Як може змінитися демографія у найближчі роки, чи можна уповільнити динаміку і де шукати працівників для бізнесу, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.