Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Совладелец VIO agency и ключевая команда покинули компанию

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

1 хв читання

Іван Матейко та Віталій Микитюк /VIO.agency

Соучредители компании: Иван Матейко и Виталий Микитюк Фото VIO.agency

Маркетинговая VIO agency работает с 1 ноября под руководством соучредителя Виталия Микитюка, отвечающего за стратегическое развитие и построение системного маркетинга для бизнесов. Его партнеры Иван Матейко и Ярослав Мельников покинули компанию и развивают новое агентство – The Roiverse. Об этом Иван Матейко сообщил 4 ноября на своей Facebook-странице.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Причина выхода – разногласия в ценностях с третьим партнером Виталием Микитюком, отвечающим за стратегическое развитие и построение системного маркетинга для бизнесов.
  • Иван Матейко и Ярослав Мельников создали новую компанию The Roiverse, сфокусированную на перформанс-маркетинге. В команду перешли ключевые специалисты по VIO agency. Операционное руководство нового агентства будут осуществлять Ярослав Мельников и Оля Матейко-Довганюк, поскольку Иван Матейко находится на службе.
  • Примерно 60% работы The Roiverse сосредоточат на логистических компаниях, сфере сервиса на рынке США и Европы, военных и благотворительных проектах в Украине. Также будут работать над региональными проектами: локальные кафе, рестораны, пивоварни, интернет-магазины, небольшие производства, сети магазинов.

Контекст

VIO agency начинала в качестве локального игрока в Ивано-Франковске, фокусируясь на креативных решениях для регионального бизнеса. Агентство специализируется на полном цикле маркетинговых услуг для малого и среднего бизнеса, включая маркетинговые исследования, рекламу, дизайн, брендинг, PR, упаковку продуктов, создание сайтов и интернет-маркетинг. Агентство позиционирует себя как поставщика эффективных решений, помогающих бизнесам расти.

Виталий Матейко развивал VIO agency с 2017 года, где отвечал за операционные процессы и стратегию. В феврале 2022-го как резервист приступил к службе, а управление агентством взял на себя Ярослав Мельников. Команда сохранила клиентов, присоединилась к проектам по информационной безопасности, обороне и поддержке благотворительных фондов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні