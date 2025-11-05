Маркетинговая VIO agency работает с 1 ноября под руководством соучредителя Виталия Микитюка, отвечающего за стратегическое развитие и построение системного маркетинга для бизнесов. Его партнеры Иван Матейко и Ярослав Мельников покинули компанию и развивают новое агентство – The Roiverse. Об этом Иван Матейко сообщил 4 ноября на своей Facebook-странице.

Подробности

Причина выхода – разногласия в ценностях с третьим партнером Виталием Микитюком, отвечающим за стратегическое развитие и построение системного маркетинга для бизнесов.

Иван Матейко и Ярослав Мельников создали новую компанию The Roiverse, сфокусированную на перформанс-маркетинге. В команду перешли ключевые специалисты по VIO agency. Операционное руководство нового агентства будут осуществлять Ярослав Мельников и Оля Матейко-Довганюк, поскольку Иван Матейко находится на службе.

Примерно 60% работы The Roiverse сосредоточат на логистических компаниях, сфере сервиса на рынке США и Европы, военных и благотворительных проектах в Украине. Также будут работать над региональными проектами: локальные кафе, рестораны, пивоварни, интернет-магазины, небольшие производства, сети магазинов.

Контекст

VIO agency начинала в качестве локального игрока в Ивано-Франковске, фокусируясь на креативных решениях для регионального бизнеса. Агентство специализируется на полном цикле маркетинговых услуг для малого и среднего бизнеса, включая маркетинговые исследования, рекламу, дизайн, брендинг, PR, упаковку продуктов, создание сайтов и интернет-маркетинг. Агентство позиционирует себя как поставщика эффективных решений, помогающих бизнесам расти.

Виталий Матейко развивал VIO agency с 2017 года, где отвечал за операционные процессы и стратегию. В феврале 2022-го как резервист приступил к службе, а управление агентством взял на себя Ярослав Мельников. Команда сохранила клиентов, присоединилась к проектам по информационной безопасности, обороне и поддержке благотворительных фондов.