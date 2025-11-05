Маркетингова VIO agency працює з 1 листопада під керівництвом співзасновника Віталія Микитюка, який відповідає за стратегічний розвиток і побудову системного маркетингу для бізнесів. Його партнери Іван Матейко та Ярослав Мельников залишили компанію й розвивають нову агенцію – The Roiverse. Про це Іван Матейко повідомив 4 листопада на своїй Facebook-сторінці.

Деталі

Причина виходу – розбіжності в цінностях із третім партнером Віталієм Микитюком, який відповідатиме за стратегічний розвиток і побудову системного маркетингу для бізнесів.

Іван Матейко та Ярослав Мельников створили нову компанію The Roiverse, сфокусовану на перформанс-маркетингу. До команди перейшли ключові спеціалісти з VIO agency. Операційне керівництво нової агенції здійснюватимуть Ярослав Мельников і Оля Матейко-Довганюк, оскільки Іван Матейко наразі перебуває на службі.

Приблизно 60% роботи The Roiverse зосередять на логістичних компаніях, сфері сервісу на ринку США та Європи та військових і благодійних проєктах в Україні. Також працюватимуть над регіональними проєктами: локальні кавʼярні, ресторани, пивоварні, інтернет-магазини, невеликі виробництва, мережі магазинів.

Контекст

VIO agency починала як локальний гравець в Івано-Франківську, фокусуючись на креативних рішеннях для регіонального бізнесу. Агенція спеціалізується на повному циклі маркетингових послуг для малого та середнього бізнесу, включаючи маркетингові дослідження, рекламу, дизайн, брендінг, PR, упаковку продуктів, створення сайтів та інтернет-маркетинг. Агенція позиціонує себе як постачальника ефективних рішень, що допомагають бізнесам зростати.

Віталій Матейко розвивав VIO agency від 2017-го, де відповідав за операційні процеси та стратегію. У лютому 2022-го як резервіст став до служби, а керування агенцією перебрав на себе Ярослав Мельников. Команда зберегла клієнтів, долучилась до проєктів з інформаційної безпеки, оборони та підтримки благодійних фондів.