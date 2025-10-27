Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:16 хвилин
Маркетолог Андрей Федорив два десятка лет превращал креативные идеи в прибыль клиентов. Теперь строит собственную креативно-инвестиционную группу. По каким принципам он совмещает бизнес с креативом?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Андрей Федорив, 46, приложил руку к развитию сотен брендов, в частности таких как «Новая почта», Rozetka, «Дія». За 15 лет его маркетинговое агентство Fedoriv Agency пережило несколько трансформаций.
С 2022 года Федоров развивает и возглавляет креативно-инвестиционную группу Fedoriv Group, в которую входят коворкинг Kooperativ, венчурный фонд Vesna Capital (в портфолио 23 стартапа), проекты BrandFather и FedorivVlog. Суммарная выручка группы на 2025-й превысит $10 млн, говорит Федорив.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.