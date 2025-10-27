Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Лидерство
Дата

Forbes Digital

Заработать на идеях. Fedoriv Agency создавала бренды для «Новой почты», Rozetka и еще десятков компаний. Какие правила маркетингового бизнеса вывел ее основатель Андрей Федорив

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

4 хв читання

Андрій Федорів, Fedoriv Agency /Антон Забельський

Креативность – это дар. Счастье, когда даешь ей выход. Фото Антон Забельський

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:16 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:16

Маркетолог Андрей Федорив два десятка лет превращал креативные идеи в прибыль клиентов. Теперь строит собственную креативно-инвестиционную группу. По каким принципам он совмещает бизнес с креативом?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Андрей Федорив, 46, приложил руку к развитию сотен брендов, в частности таких как «Новая почта», Rozetka, «Дія». За 15 лет его маркетинговое агентство Fedoriv Agency пережило несколько трансформаций.

С 2022 года Федоров развивает и возглавляет креативно-инвестиционную группу Fedoriv Group, в которую входят коворкинг Kooperativ, венчурный фонд Vesna Capital (в портфолио 23 стартапа), проекты BrandFather и FedorivVlog. Суммарная выручка группы на 2025-й превысит $10 млн, говорит Федорив.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні