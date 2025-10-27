Маркетолог Андрей Федорив два десятка лет превращал креативные идеи в прибыль клиентов. Теперь строит собственную креативно-инвестиционную группу. По каким принципам он совмещает бизнес с креативом?

Андрей Федорив, 46, приложил руку к развитию сотен брендов, в частности таких как «Новая почта», Rozetka, «Дія». За 15 лет его маркетинговое агентство Fedoriv Agency пережило несколько трансформаций.

С 2022 года Федоров развивает и возглавляет креативно-инвестиционную группу Fedoriv Group, в которую входят коворкинг Kooperativ, венчурный фонд Vesna Capital (в портфолио 23 стартапа), проекты BrandFather и FedorivVlog. Суммарная выручка группы на 2025-й превысит $10 млн, говорит Федорив.