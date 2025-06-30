Правоохранители направили в суд дело против столичного застройщика, подозреваемого в растрате чужого имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Нацполиции и Офисе генпрокурора. Фамилию подозреваемого следствие не называет, но приведенные факты свидетельствуют, что речь идет об Анатолии Войцеховском .

Подробности

Следствие заявляет, что обвиняемый в соучастии с другими лицами в 2004–2013 годах приобрел долю в уставных капиталах ряда предприятий. С их помощью были захвачены земельные участки под строительство 40 объектов.

Впоследствии была создана разветвленная сеть подконтрольных предприятий, продающих имущественные права инвесторам. Вырученные средства использовали не по назначению, что привело к многомиллионным потерям.

В частности, под видом реконструкции причастные лица снесли находящееся на балансе одного из госпредприятий нежилое помещение и возвели на его месте многоэтажный жилой комплекс. Этими действиями нанесен ущерб на общую сумму свыше 2,6 млн грн, говорится в сообщении.

В ходе следствия фигуранта дважды задерживали, выбирали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. После внесения залога подозреваемый покинул территорию Украины и скрывался за границей.

Полицейские объявили его в международный розыск, установили его местонахождение на территории Испании и в марте 2025 года при содействии иностранных партнеров экстрадировали в Украину.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Контекст

Анатолий Войцеховский в прошлом владелец нескольких строительных компаний. Впервые он был задержан 15 июля 2016 года за уклонение от уплаты налогов на 12,5 млн грн и создание преступной группы для самовольного захвата земель.

Войцеховского объявили в розыск в мае 2020 года после того, как он уехал в Польшу.

В общей сложности правоохранители расследовали более 100 эпизодов, связанных с его деятельностью. На имущество застройщика стоимостью 200 млн грн наложили арест.

Самый крупный проект Войцеховского – ЖК «Мегасити». В 2013 году строительная инспекция аннулировала сертификаты на строительство двух домов, из-за чего их не ввели в эксплуатацию, а жильцы остались без прямых договоров на электроснабжение.