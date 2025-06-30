Правоохоронці скерували до суду справу проти столичного забудовника, підозрюваного в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах. Про це повідомили в Нацполіції та Офісі генпрокурора. Прізвища підозрюваного слідство не називає, але наведені факти свідчать, що йдеться про Анатолія Войцеховського .

Деталі

Слідство заявляє, що обвинувачений у співучасті з іншими особами у 2004–2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств. За їх допомогою були захоплені земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів.

Згодом була створена розгалужена мережа підконтрольних підприємств, які продавали майнові права інвесторам. Отримані кошти використовували не за призначенням, що призвело до багатомільйонних втрат.

Зокрема, під виглядом реконструкції причетні особи знесли нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі одного з держпідприємств, та звели на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Цими діями причинено шкоду на загальну суму понад 2,6 млн грн, йдеться в повідомленні.

У ході слідства фігуранта двічі затримували, обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Після внесення застави підозрюваний залишив територію України та переховувався за кордоном.

Поліцейські оголосили його у міжнародний розшук, встановили його місцезнаходження на території Іспанії та в березні 2025 року за сприяння іноземних партнерів екстрадували в Україну.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна.

Контекст

Анатолій Войцеховський у минулому власник кількох будівельних компаній. Уперше його затримали 15 липня 2016 року за ухилення від сплати податків на 12,5 млн грн та створення злочинної групи для самовільного захоплення земель.

Войцеховського оголосили в розшук у травні 2020 року після того, як він виїхав до Польщі.

Загалом правоохоронці розслідували понад 100 епізодів, пов’язаних із його діяльністю. На майно забудовника вартістю 200 млн грн наклали арешт.

Найбільший проєкт Войцеховського – ЖК «Мегасіті». У 2013 році будівельна інспекція анулювала сертифікати на зведення двох будинків, через що їх не ввели в експлуатацію, а мешканці залишилися без прямих договорів на електропостачання.