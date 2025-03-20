Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

будівництво Київ житло /Shutterstock
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Справедливість чи вирішення проблем інвесторів? В Україну повернули «короля недобудов» Анатолія Войцеховського. Що це означає для нього самого і ошуканих покупців квартир

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

3 хв читання

Офіс Генпрокурора звинувачує Анатолія Войцеховського у тому, що він ошукав інвесторів 42 новобудов Києва. Фото ілюстративне Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:08 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:08

19 березня київський забудовник Анатолій Войцеховський повернувся в Україну в наручниках. Після пʼяти років переховування за кордоном, підприємця екстрадували з Іспанії в Україну. Чи може це вплинути на добудову проблемних обʼєктів?

Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!

Офіс Генпрокурора підозрює Войцеховського у тому, що він ошукав інвесторів 42 новобудов Києва. Справи проти забудовника розслідують із 2012 року. За даними слідства, з 2004–2005 років Войцеховський начебто створив понад 60 компаній і об’єднав їх в «Укогруп».

Повʼязані з ним фірми, за версію слідства, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без дозволів за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель так і не добудували.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні