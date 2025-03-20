Справедливість чи вирішення проблем інвесторів? В Україну повернули «короля недобудов» Анатолія Войцеховського. Що це означає для нього самого і ошуканих покупців квартир

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19 березня київський забудовник Анатолій Войцеховський повернувся в Україну в наручниках. Після пʼяти років переховування за кордоном, підприємця екстрадували з Іспанії в Україну. Чи може це вплинути на добудову проблемних обʼєктів?
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Офіс Генпрокурора підозрює Войцеховського у тому, що він ошукав інвесторів 42 новобудов Києва. Справи проти забудовника розслідують із 2012 року. За даними слідства, з 2004–2005 років Войцеховський начебто створив понад 60 компаній і об’єднав їх в «Укогруп».
Повʼязані з ним фірми, за версію слідства, незаконно будували об’єкти на самовільно зайнятих ділянках без дозволів за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель так і не добудували.
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