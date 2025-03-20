Справедливость или решение проблем инвесторов? В Украину вернули «короля недостроев» Анатолия Войцеховского. Что это значит для него самого и обманутых покупателей квартир

19 марта киевский застройщик Анатолий Войцеховский вернулся в Украину в наручниках. После пяти лет укрывательства за границей предпринимателя экстрадировали из Испании в Украину. Может ли это отразиться на достройке проблемных объектов?

Офис Генпрокурора подозревает Войцеховского в том, что он обманул инвесторов 42 новостроек Киева. Дела против застройщика расследуют с 2012 года. По данным следствия, с 2004–2005 годов Войцеховский якобы создал более 60 компаний и объединил их в «Укогрупп».

Связанные с ним фирмы, по версии следствия, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без разрешений по ценам на 30–40% ниже рыночных. Значительное количество построек так и не достроили.