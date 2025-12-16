Соединенные Штаты приостановили реализацию технологической сделки с Великобританией на $40 млрд из-за беспокойства по поводу политики Лондона в сфере цифрового регулирования и стандартов безопасности продуктов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Детали

Речь идет о Tech Prosperity Deal, охватывающей искусственный интеллект, квантовые вычисления и гражданскую ядерную энергетику. Соглашение утвердили во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Лондон в сентябре этого года как символ тесных торговых и технологических связей.

Британские чиновники подтвердили, что США поставили на паузу выполнение технологической части договоренностей. По данным The New York Times, в Вашингтоне недовольны британскими правилами онлайн-безопасности, налогом на цифровые услуги и ограничениями в сфере пищевой безопасности.

Контекст

Лондон настаивает, что майское тарифное соглашение позволило увеличить экспорт американской говядины без ослабления британских стандартов, и заявляет, что цифровое регулирование и налоговая политика не являются предметом торга.

Представитель премьер-министра Кира Стармера назвал переговоры сложными, но подтвердил активный диалог и прочность отношений с Вашингтоном.

По Tech Prosperity Deal стороны договорились о сотрудничестве в квантовых технологиях и ИИ, а Microsoft, Google, Nvidia и OpenAI заявили о планах инвестировать десятки миллиардов долларов в Великобритании.

США остаются крупнейшим торговым партнером страны, а американские техгиганты уже вложили миллиарды в свои британские операции. Министр торговли Питер Кайл на прошлой неделе посетил США и подчеркнул важность сохранения импульса реализации соглашения. Стороны договорились продолжить переговоры в январе.