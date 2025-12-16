Сполучені Штати призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією на $40 млрд через занепокоєння політикою Лондона у сфері цифрового регулювання та стандартів безпеки харчів. Про це пише Reuters із посиланням на офіційних осіб.

Деталі

Йдеться про Tech Prosperity Deal, що охоплює штучний інтелект, квантові обчислення та цивільну ядерну енергетику. Угоду затвердили під час державного візиту президента США Дональда Трампа до Лондона у вересні цього року як символ тісних торговельних і технологічних зв’язків.

Британські посадовці підтвердили, що США поставили на паузу виконання технологічної частини домовленостей. За даними The New York Times, у Вашингтоні незадоволені британськими правилами онлайн-безпеки, податком на цифрові послуги та обмеженнями у сфері харчової безпеки.

Контекст

Лондон наполягає, що травнева тарифна угода дозволила збільшити експорт американської яловичини без послаблення британських стандартів, і заявляє, що цифрове регулювання та податкова політика не є предметом торгу.

Представник прем’єр-міністра Кіра Стармера назвав переговори складними, але підтвердив активний діалог і міцність відносин із Вашингтоном.

За Tech Prosperity Deal сторони домовилися про співпрацю у квантових технологіях та ШІ, а Microsoft, Google, Nvidia й OpenAI заявили про плани інвестувати десятки мільярдів доларів у Великій Британії.

США залишаються найбільшим торговельним партнером країни, а американські техгіганти вже вклали мільярди у свої британські операції. Міністр торгівлі Пітер Кайл минулого тижня відвідав США і наголосив на важливості збереження імпульсу реалізації угоди. Сторони домовилися продовжити переговори у січні.