Президент США Дональд Трамп завершил визит в Великобританию встречей с премьер-министром страны Киром Стармером. Forbes Ukraine собрал пять выводов от FT , WSJ , Politico , Reuters и Bloomberg , которые будут определять траекторию взаимодействия Лондон – Вашингтон в ближайшие месяцы.

В четверг, 18 сентября, в загородной резиденции Чекерс прошли переговоры премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа. Затем лидеры государств вышли на общую пресс-конференцию. Это была кульминация государственного визита Трампа в Великобританию, насыщенного событиями, среди которых королевский прием в Виндзоре, авиашоу и посещение архивов экс-премьер-министра Уинстона Черчилля.

Президент США дружески похлопал Стармера по спине, но замалчивал потенциальные разногласия по ряду сложных вопросов – о палестинской государственности, миграции, энергетике, свободе слова и отставке британского посла в Вашингтоне после огласки его связей с финансистом-диссидентом Джеффри Эпштейном, пишет WSJ. Рекордные американские инвестиции стали для Кира Стармера подтверждением, что его предложение снова пригласить Дональда Трампа на государственный визит было верным, пишет Reuters. Это была рискованная ставка: так Лондон стремился удержать на своей стороне непредсказуемого президента США.

Украина и российская нефть

Переговоры касались вопроса, как усилить поддержку Украины и повысить давление на Путина, чтобы вынудить его согласиться на мирное соглашение. «Если цена на нефть упадет, Путин выйдет из игры. Я готов делать другие вещи, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть у России», – говорит Трамп. Одно из американских предложений предусматривает введение вторичных тарифов в размере до 100% на товары из Китая и Индии, а также другие торговые ограничения, которые должны уменьшить поток российских энергоресурсов.и сделать невозможным передачу товаров двойного назначения в Россию, добавляет Bloomberg.

Стармер жестче относительно темпа и масштаба влияния на президента России. «Мы должны усилить давление на Путина», – говорит он, вспоминая беспрецедентные нарушения воздушного пространства НАТО, пишет Politico. «Только когда президент США давил на Путина, тот хоть как-то проявлял готовность двигаться», – добавил премьер.

ЕС действительно ускоряет отказ от российского СПГ, но рынок топлива сложнее. Европа импортирует нефтепродукты из Индии и Турции, где перерабатывают российскую нефть. Запрет таких закупок планируется с начала 2026 года, пишет Bloomberg. WSJ фиксирует, что прорыва относительно новых шагов США в отношении санкций против России во время визита не произошло. «Это вызов для Европы, – сказал Стармер на встрече. – Есть несколько стран, слишком зависящих от российских энергоресурсов».

Трамп настаивает на остановке закупок российской нефти союзниками, а Стармер поддерживает усиление давления на Кремль. Фото Getty Images

Инвестиции и техпартнество

Лондон конвертировал церемониал в цифры. Обещанные €175,5 млрд инвестиций от американских компаний Стармер напрямую связал с визитом Трампа, пишет FT. В пакете корпоративных инвестиций, в частности, больше всего инвестирует Blackstone – €117 млрд в дата-центры ИИ в течение 10 лет.

Новое техпартнерство должно побить все рекорды и принести около $340 млрд в двустороннем обмене через Атлантику, комментирует WSJ. Отдельно Microsoft объявила $30 млрд инвестиций в британский ИИ. На символическом уровне это синхронизация британской инновационной экосистемы с американским капиталом и железом: дата-центры, суперкомпьютеры, доступ к моделям.

Но за обещаниями – риски зависимости. Британия рискует превратиться в плацдарм Кремниевой долины, обладающий ограниченной автономией, пишет Reuters. Чрезмерное сближение Великобритании с США может ограничить британские возможности экспортировать в ЕС, который остается крупнейшим торговым партнером Соединенного Королевства и ключевым драйвером экономического роста.

Трамп призывает Великобританию привлечь военных против нелегальной миграции. Фото Getty Images

Жесткий сигнал Трампа о миграции

«Не имеет значения, привлекаешь военных или какие-либо другие средства. Это разрушает страны изнутри», – сказал Трамп о проблеме нелегальных мигрантов в США и предложил Стармеру более жесткие меры в решении вопроса миграции в Великобритании. Риторика Трампа перекликается с позицией руководителя партии Британии Reform UK Найджела Фараджа относительно массовых депортаций мигрантов, добавляет FT, и контрастирует с беспроблемным тоном визита.

Стармер ответил фактами: первый рейс с нелегальным мигрантом – гражданином Индии – уже приземлился в Париже согласно соглашению о реадмиссии. Но политическая уязвимость никуда не исчезает. Рейтинги премьера падают именно относительно нелегальной миграции, напоминает WSJ.

Для правительства это тест баланса. Если принять жесткие советы Белого дома, будет риск расколоть свою коалицию, а если проигнорировать этот вопрос, то власти могут потерять имидж эффективного менеджера границ, пишет FT.

Лидеры расходятся в энергополитике. Великобритания делает ставку на ветер, а США продвигают нефтяной прагматизм. Фото Getty Images

Зеленая энергетика

Энергетика выступила полем мировоззренческих различий. Правительство Стармера делает ставку на ветроэнергетику и сворачивание новых проектов по добыче нефти и газа в Северном море, а Трамп мягко призывает «начать использовать большие собственные ресурсы», пишет WSJ. Трамп также назвал ветровую энергетику «очень дорогой шуткой» и посоветовал «максимально использовать нефть из Северного моря».

Это расхождение взглядов не локальное, а структурное. Британский «зеленый» курс предполагает долгую игру в капиталоемкую генерацию и сети, в то время как вашингтонский акцент Трампа – быстрое влияние на цены на нефть как инструмент давления на Кремль, пишет Bloomberg. На практике дата-центры и суперкомпьютеры из инвестиционного пакета США нуждаются в стабильном, дешевом электричестве, а значит – определенности курса.

Если британский ИИ будет строиться на американской инфраструктуре и дата-центрах, то, очевидно, британское политическое влияние будет естественным образом ограничено, говорит партнер юридической фирмы Shoosmiths Алекс Киркхоуп.

Признание Палестины

Вопрос палестинской государственности тоже остался неопределенным. Трамп назвал это одним из немногих разногласий. Но Стармер отметил общие интересы: мир на Ближнем Востоке, освобождение заложников и увеличение гуманитарной помощи для Газы. «Это часть общего пакета, который должен вывести нас из ужасной ситуации к результату в виде безопасного и защищенного Израиля, которого сейчас нет, и жизнеспособного палестинского государства», – сказал он. Президент США заявил, что будет давить на Израиль только после освобождения заложников, добавляет WSJ.

Метод Лондона – объятия вместо фронтального боя. «Мягкая сила приносит ощутимые экономические выгоды», – резюмирует Стармер, объясняя, почему день церемоний в Виндзоре превратился в контракты. Но влияние премьер-министра имеет свои пределы. Сектор британской стали все еще платит 25% пошлины за доступ на рынок США против 50% для других стран, и Стармеру не удалось добиться их снижения во время этого визита, пишет Reuters.

«Трамп – переменчивый лидер, который ведет себя как средневековый король, – говорит Reuters политолог Дэвид Данн. – Британии удалось с помощью тихой и осторожной дипломатии добиться относительно благоприятного отношения».

Реальный результат встречи зависит от капризов Трампа, а не от тактики или стратегии Великобритании, добавляет экономист Питер Голмс.