Президент США Дональд Трамп во второй раз прибыл в Великобританию с государственным визитом. Это событие проходит на фоне международных вызовов – от войны в Украине до дискуссий о палестинской государственности. Почему встреча с премьер-министром Киром Стармером предвещает проблемы для Трампа и кто из топ-менеджеров был на банкете? Главное из материалов The Guardian , FT и The Times .

17 сентября президент США Дональд Трамп встретился с королевской семьей Великобритании во второй раз. Ему важно не столько содержание переговоров, сколько образность и символика. «Он стремится выглядеть максимально президентским и сделает большое событие из встречи с королем и монархией в целом», – говорит The Guardian бывший американский чиновник Майкл Мартинс. Торжества в Виндзоре, государственный банкет, встреча с королевской семьей, военные показательные выступления и экономические соглашения должны подчеркнуть «особые отношения» между двумя странами.

«Связь родства и идентичности между Америкой и Соединенным Королевством неоценима и вечна. Ее невозможно заменить и невозможно сломать, – сказал президент США. – Мы сделали для человечества больше добра, чем любые две страны в истории вместе».

Отставка посла и убийство соратника в преддверии встречи

Визит проходит на фоне политического кризиса правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он уволил британского посла в Вашингтоне Питера Мендельсона из-за связей с миллионером Джеффри Эпштейном и оставил Лондон без ключевого дипломата во время государственного визита. Это создает риски, поскольку, как отмечают источники The Guardian, команда Трампа уже выражала симпатию экс-послу Карен Пирс, которая сейчас работает на Западных Балканах, и президент может воспользоваться случаем, чтобы повлиять на кадровое решение.

Дополнительным раздражителем стало убийство в США соратника президента Чарли Кирка, что вызвало дискуссии о свободе слова. Однако Трамп приехал не для критики. «Ему, очевидно, нравится королевская семья. Ему нравится Британия», – подчеркивает The Guardian экс-советник правительства Эд Овен. К тому же он избегает Лондона и протестов, поэтому прибыл с двухдневным визитом без выступления перед депутатами парламента, очень кстати находящегося на каникулах. Это снимает угрозу политической конфронтации, пишет Guardian.

Для правительства Стармера этот визит стал одновременно и вызовом, и удобным отвлечением. Отставка Мендельсона дестабилизировала британское правительство, но присутствие Трампа отодвигает внутренние проблемы на второй план. «Правительство счастливо, что впереди каникулы, – говорит The Guardian один обычно лояльный депутат от лейбористов. – Если бы в ближайшие недели мы работали в парламенте, проблемы были бы серьезными».

Королева Великобритании Камилла, король Чарльз III, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Фото Getty Images

Войны в мире и инвестиции в Великобританию

На государственном банкете в Виндзорском замке Дональд Трамп с первой леди США Меланией оказались среди королевской семьи и влиятельных гостей из сферы политики и бизнеса. За столом сидели госсекретарь Марко Рубио, CEO Blackstone Стив Шварцман рядом с Киром Стармером, CEO Apple Тим Кук рядом с певицей Тиффани Трамп, а также CEO Nvidia Дженсен Хуанг, CEO OpenAI Сэм Альтман, CEO Citigroup Джейн Фрейзер. Атмосфера свидетельствовала о том, что этот визит был не только церемониальным, но и экономико-политическим, добавляет FT.

Король Чарльз III в своей речи поблагодарил Трампа за «личную преданность поиску решений для некоторых из наиболее сложных мировых конфликтов», намекнув на его попытки влиять на ситуацию в Газе и Украине. В то же время он предостерег, что «тирания вновь угрожает Европе». Этим он подчеркнул необходимость совместной поддержки Киева, пишет FT. Король также затронул тему окружающей среды и международной безопасности, напомнив о партнерстве Aukus.

Банкет стал прелюдией к большому пакету инвестиционных договоренностей. Американские компании готовят вложения в €175,5 млрд, пишет FT. Среди крупнейших сделок – €117 млрд от Blackstone в новые дата-центры, €4,6 млрд от Prologis в науки о жизни и передовых производствах, €1,8 млрд от Palantir на оборонные инновации и контракт с Минобороны Британии на €877,5 млн.

Дональд Трамп встретился в ходе второго государственного визита в Великобританию с премьер-министром Киром Стармером, 18 сентября 2025 года. Фото Getty Images

Встреча с Киром Стармером

Трампа также ждут непростые разговоры со Стармером 18 сентября, прогнозирует FT. Они обсудят темы Ближнего Востока и войны в Украине. Кульминацией станет совместная пресс-конференция, где Трампу, вероятно, зададут вопрос о планах Лондона признать государство Палестину и его собственных связях с Джеффри Эпштейном.

Стармер уже подарил президенту США красную министерскую шкатулку с тисненым гербом США – предмет, олицетворяющий британскую традицию власти, но в то же время подчеркивающий персональный стиль Трампа, пишет The Times.

В Чекерсе Трампа встречали волынщики и почетный караул, а сам он вместе со Стармером осмотрел архивы экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля перед двусторонней встречей и бизнес-приемом.