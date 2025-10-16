Stellantis NV объявила о планах инвестировать $13 млрд в США в течение следующих четырех лет. Производитель внедорожников Jeep и пикапов Ram стремится оживить свой бизнес на ключевом рынке и снизить влияние пошлин, пишет Bloomberg 16 октября. Отмечается, что этот шаг стал самым крупным инвестиционным проектом за более чем столетнюю историю компании.

Подробности

Инвестиции позволят увеличить ежегодное производство готовых автомобилей на 50% по сравнению с текущими показателями. Общая сумма включает затраты на исследования, разработки, поставки комплектующих и модернизацию производственных мощностей.

Акции Stellantis выросли более чем на 4% на бирже в Милане, что стало наибольшим однодневным ростом со 2 октября. Однако в этом году акции компании упали примерно на 32%, что делает это самым плохим показателем у Stoxx 600 Automobiles & Parts Index.

Этот план является самой амбициозной попыткой проблемного автопроизводителя возобновить свой бизнес в США, где компания потеряла долю рынка из-за устаревшей линейки продуктов, пишет Bloomberg. Это также ответ на давление президента Дональда Трампа, использующего высокие пошлины для ограничения импорта и поддержки внутреннего производства и рабочих мест.

Stellantis планирует создать более 5000 рабочих мест на заводах в Иллинойсе, Огайо, Индиане и Мичигане, заявил генеральный директор компании Антонио Филоса. Он не уточнил, насколько инвестиции снизят влияние пошлин, но в июле компания оценила, что более высокие пошлины сократят ее прибыль примерно на $1,7 млрд в этом году. По словам Филосы, план будет побуждать поставщиков Stellantis производить больше комплектующих в США, что может создать дополнительно 20 000 рабочих мест, по оценкам компании.

Stellantis инвестирует $600 млн в расширение производства внедорожников Jeep Cherokee и Compass на заводе в Белвидере, штат Иллинойс, который сейчас простаивает. Производство начнется в 2027 году и создаст около 3300 рабочих мест. Завод в Белвидере будет поставлять продукцию исключительно на рынок США. Завод в Толуке, Мексика, продолжит производить Cherokee и Compass, в то время как завод в Бремптоне, Канада, планировавшийся для производства новой версии Compass, больше этого не будет делать.

Контекст

Президент Трамп установил таможенную пошлину в размере 25% на автомобили и автозапчасти, а также 50% на сталь и алюминий. Он также неоднократно угрожал ввести дополнительные санкции на фармацевтическую продукцию и микрочипы. На этом фоне Европейский союз работает над частичными таможенными льготами для определенных объемов стали и алюминия, пытаясь избежать сбоев в цепях поставок из-за избыточных производственных мощностей.

Хотя политическое соглашение между сторонами было достигнуто, в Брюсселе отмечают, что в случае его нарушения ЕС готов быстро применить контрмеры.

31 июля Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт из ряда стран. В то же время США заключили новые торговые соглашения с ЕС, Великобританией и Японией, выполнив установленный Трампом дедлайн до 1 августа.