Stellantis NV оголосила про плани інвестувати $13 млрд у США протягом наступних чотирьох років. Виробник позашляховиків Jeep і пікапів Ram прагне пожвавити свій бізнес на ключовому ринку та зменшити вплив мит, пише Bloomberg 16 жовтня. Зазначається, що цей крок став найбільшим інвестиційним проєктом за понад столітню історію компанії.

Деталі

Інвестиції дозволять збільшити щорічне виробництво готових автомобілів на 50% порівняно з поточними показниками. Загальна сума включає витрати на дослідження, розробки, постачання комплектуючих і модернізацію виробничих потужностей.

Акції Stellantis зросли більш ніж на 4% на біржі в Мілані, що стало найбільшим одноденним зростанням із 2 жовтня. Проте цього року акції компанії впали приблизно на 32%, що робить їх найгіршим показником у Stoxx 600 Automobiles & Parts Index.

Цей план є найамбітнішою спробою проблемного автовиробника відновити свій бізнес у США, де компанія втратила частку ринку через застарілу лінійку продуктів, пише Bloomberg. Це також відповідь на тиск президента Дональда Трампа, який використовує високі мита для обмеження імпорту та підтримки внутрішнього виробництва й робочих місць.

Stellantis планує створити понад 5 000 робочих місць на заводах в Іллінойсі, Огайо, Індіані та Мічигані, заявив генеральний директор компанії Антоніо Філоса. Він не уточнив, наскільки інвестиції зменшать вплив мит, але в липні компанія оцінила, що вищі мита скоротять її прибуток приблизно на $1,7 млрд цього року. За словами Філоси, план спонукатиме постачальників Stellantis виробляти більше комплектуючих у США, що може створити додатково 20 000 робочих місць, за оцінками компанії.

Stellantis інвестує $600 млн у розширення виробництва позашляховиків Jeep Cherokee і Compass на заводі в Белвідері, штат Іллінойс, який зараз простоює. Виробництво розпочнеться у 2027 році та створить близько 3 300 робочих місць. Завод у Белвідері постачатиме продукцію виключно на ринок США. Завод у Толука, Мексика, продовжить виробляти Cherokee і Compass, тоді як завод у Бремптоні, Канада, який планувався для виробництва нової версії Compass, більше цього не робитиме.

Контекст

Президент Трамп установив мито у розмірі 25% на автомобілі та автозапчастини, а також 50% на сталь і алюміній. Він також неодноразово погрожував запровадити додаткові санкції на фармацевтичну продукцію та мікрочипи. На цьому тлі Європейський Союз працює над частковими митними пільгами для певних обсягів сталі й алюмінію, намагаючись уникнути збоїв у ланцюгах постачання через надлишкові виробничі потужності.

Хоча політичну угоду між сторонами було досягнуто, у Брюсселі зазначають, що у разі її порушення ЄС готовий швидко застосувати контрзаходи.

31 липня Трамп підписав указ про введення нових мит на імпорт із низки країн. Водночас США уклали нові торговельні угоди з ЄС, Великою Британією та Японією, виконавши встановлений Трампом дедлайн до 1 серпня.