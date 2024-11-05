Забастовка на заводе Boeing завершилась, рабочие подписали новый контракт

Окончание первой забастовки за 16 лет стало долгожданным облегчением для одного из самых крупных в мире авиапроизводителей, который столкнулся с рядом проблем после того, как в январе в воздухе оторвало дверную панель почти нового самолета 737 MAX .

Рабочие завода Boeing на западном побережье США приняли новое предложение о контракте, прекратив семинедельную забастовку, которая остановила большую часть производства самолетов и усугубила финансовый кризис проблемного авиапроизводителя, пишет Reuters .

Ключевые факты

Профсоюз сообщил, что 59% его членов проголосовали за новый контракт, включающий повышение заработной платы на 38% в течение четырех лет. Это ослабит давление на нового генерального директора Boeing Келли Ортберга после того, как два предыдущих предложения были отклонены в последние недели.

«Это победа. Мы можем держать голову высоко, – сказал Джон Холден, главный переговорщик профсоюза, после оглашения результатов. – Теперь наша задача – вернуться к работе».

В обращении к сотрудникам Boeing после голосования Ортберг выразил удовлетворение тем, что профсоюз ратифицировал соглашение.

«Хотя последние несколько месяцев были тяжелыми для всех нас, мы все – часть одной команды, – сказал он. – Предстоит еще много работы, чтобы вернуться к совершенству, которое сделало Boeing знаковой компанией».

Компания Boeing заявила, что средняя годовая заработная плата механиков по истечении нового четырехлетнего контракта составит $119 309 по сравнению с предыдущими $75 608.

Контекст

Рабочие компании бастовали с 13 сентября, требуя повышения заработной платы на 40% и возобновления пенсии с установленными выплатами, которую они потеряли 10 лет назад.

По словам двух информированных источников, Boeing теперь понадобится несколько недель, чтобы нарастить производство самолетов и увеличить денежный поток, при этом ожидается, что объем производства 737 MAX в течение некоторого времени будет составлять однозначные цифры в месяц, что гораздо меньше запланированного до забастовки показателя 38 самолетов в месяц .

По словам аналитиков, забастовка обходилась Boeing примерно $100 млн в день в виде упущенной выгоды, что побудило авиапроизводителя на прошлой неделе привлечь $24 млрд от инвесторов в попытке сохранить свой кредитный рейтинг.