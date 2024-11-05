Страйк на заводі Boeing завершився, робітники підписали новий контракт

Закінчення першого страйку за 16 років стало довгоочікуваним полегшенням для одного з найбільших у світі авіавиробників, який зіткнувся з низкою проблем після того, як у січні в повітрі відірвало дверну панель майже нового літака 737 MAX .

Робітники заводу Boeing на західному узбережжі США прийняли нову пропозицію про контракт, поклавши край семитижневому страйку, який зупинив велику частину виробництва літаків і посилив фінансову кризу проблемного авіавиробника, пише Reuters .

Ключові факти

Профспілка повідомила, що 59% її членів проголосували за новий контракт, який включає підвищення заробітної плати на 38% протягом чотирьох років. Це послабить тиск на нового генерального директора Boeing Келлі Ортберга після того, як дві попередні пропозиції були відхилені в останні тижні.

«Це перемога. Ми можемо тримати голову високо, – сказав Джон Холден, головний переговорник профспілки, після оголошення результатів. – Тепер наше завдання – повернутися до роботи».

У зверненні до співробітників Boeing після голосування Ортберг висловив задоволення тим, що профспілка ратифікувала угоду.

«Хоча останні кілька місяців були важкими для всіх нас, ми всі – частина однієї команди, – сказав він. – Попереду ще багато роботи, щоб повернутися до досконалості, яка зробила Boeing знаковою компанією».

Компанія Boeing заявила, що середня річна заробітна плата механіків після закінчення нового чотирирічного контракту становитиме $119 309 проти попередніх $75 608.

Контекст

Робітники компанії страйкували з 13 вересня, вимагаючи підвищення заробітної плати на 40% і відновлення пенсії з встановленими виплатами, яку вони втратили 10 років тому.

За словами двох інформованих джерел, Boeing тепер знадобиться кілька тижнів, щоб наростити виробництво літаків і збільшити грошовий потік, при цьому очікується, що обсяг виробництва 737 MAX протягом деякого часу становитиме однозначні цифри на місяць, що набагато менше запланованого до страйку показника 38 літаків на місяць.

За словами аналітиків, страйк обходився Boeing приблизно $100 млн на день у вигляді втраченої вигоди, що спонукало авіавиробника минулого тижня залучити $24 млрд від інвесторів у спробі зберегти свій кредитний рейтинг.