Рабочие завода Boeing отклонили предложение руководства и продолжили забастовку

Рабочие завода Boeing проголосовали против соглашения, которое предусматривало повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, и решили продлить более чем пятинедельную забастовку, пишет Reuters . Против сделки выступили 64% рабочих.

Ключевые факты

Отклонение предложения Boeing, последовавшее после того, как 95% работников проголосовали против первого контракта в прошлом месяце, отражает многолетнее недовольство работников и усугубляет финансовый кризис.

Профсоюз добивается повышения заработной платы на 40% и возврата пенсии с установленными выплатами.

Рабочие завода Boeing также выразили свое разочарование после десятилетия, когда их зарплаты отставали от инфляции, в то время как авиапроизводитель тратил десятки миллиардов долларов на выкуп акций и выплачивал рекордные бонусы руководству.

В компании Boeing заявили, что пока не могут прокомментировать результаты голосования.

Отказ рабочих 23 октября стал вторым официальным голосованием после того, как в прошлом месяце было отклонено предложение о повышении заработной платы на 25% в течение четырех лет, что привело к забастовке.

Контекст

13 сентября более 30 000 рабочих остановили работу на заводах Boeing на Западном побережье США, остановив производство наиболее продаваемых самолетов 737 MAX, а также широкофюзеляжных самолетов 767 и 777.

Компания Boeing объявила о планах сократить 17 000 рабочих мест и близка к реализации плана по привлечению до $15 млрд инвесторов для сохранения своего инвестиционного кредитного рейтинга.

Голосование состоялось в тот же день, когда Boeing сообщила о чистом убытке в размере $6 млрд в третьем квартале, а руководство изложило свой план выхода из кризиса. Ожидается, что прекращение забастовки станет первым шагом к стабилизации бизнеса, потерявшего в этом году $10 млрд. Компания Boeing планирует сократить 17 000 рабочих мест в ближайшие месяцы, пытаясь «привести состав рабочей силы в соответствие с финансовой реальностью».

Последняя забастовка рабочих Boeing в 2008 году привела к остановке заводов на 52 дня и снижению выручки примерно на $100 млн в день. Согласно предварительной записке TD Cowen, новая 50-дневная забастовка может стоить Boeing $3–3,5 млрд убытков.