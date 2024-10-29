Boeing привлек $21 млрд во время одной из крупнейших в истории продаж собственных акций

Американский Boeing Co. является одним из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

Компания Boeing Co. привлекла около $21 млрд во время расширенной продажи акций, одной из крупнейших в истории компании, пишет Bloomberg . Это позволило укрепить ее баланс в попытке предотвратить потенциальное снижение кредитного рейтинга.

Ключевые факты

Американский авиапроизводитель продал 112,5 млн обыкновенных акций по $143 за штуку, согласно заявлению. Акции оценили со скидкой около 7,7% к цене закрытия пятницы в $155,01. Boeing также продал депозитарные акции на $5 млрд.

Вливание средств стало одной из самых важных задач нового генерального директора Келли Ортберг в период финансовых потрясений для авиапроизводителя.

Баланс Boeing уже был нарушен из-за пандемии, а до этого – из-за двух роковых авиакатастроф с участием его самолетов 737 Max. Теперь продолжается забастовка рабочих, парализующая производство.

Компания находится на пути к сжиганию около $4 млрд наличными в четвертом квартале, что приведет к оттоку денежных средств около $14 млрд в год. Авиапроизводитель рассчитывает продолжить сжигание наличных денег в первой половине следующего года.

Контекст

Boeing нуждается в капиталовложении для поддержки своего инвестиционного рейтинга и финансирования своего возможного восстановления после забастовки рабочих, которая длится уже седьмую неделю.

Рабочие завода Boeing на прошлой неделе проголосовали за то, чтобы отклонить последнее предложение компании относительно контракта, предполагавшего повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет. Компания планирует сократить штат примерно на 10%, причем сокращения потенциально могут затронуть руководителей и менеджеров, сообщил генеральный директор Келли Ортберг в служебной записке для сотрудников 11 октября.

Акции американского авиапроизводителя упали более чем на 40% в текущем году.