Суд разрешил НБУ продать гостиницу «Салют» в центре Киева на публичном аукционе

Национальный банк Украины через суд добился разрешения на продажу здания гостиницы «Салют» в центре Киева. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 3 декабря. Эта гостиница – имущественный поручитель по обязательствам обанкротившегося банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.
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Подробности
- Северный апелляционный хозяйственный суд 5 ноября оставил без изменений постановление Хозяйственного суда Киева от 29 апреля 2024 года, которым Нацбанку предоставлено разрешение реализовать на публичном аукционе здание столичной гостиницы «Салют» в рамках исполнительного производства.
- Решение суда значительно упрощает доступ кредитора к механизмам удовлетворения требований за счет залога, отметили в юридическом департаменте НБУ.
- ЧАО «Отель «Салют» является имущественным поручителем по обязательствам АО «Банк «Финансы и Кредит» перед НБУ по кредитам рефинансирования. Речь идет о нежилом здании общей площадью 12 255 кв. м, расположенном в Киеве по ул. Ивана Мазепы, 11-Б.
Контекст
В 2008 году ЧАО «Отель «Салют» заключил с НБУ договор ипотеки в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку «Финансы и Кредит» кредитам рефинансирования.
«Салют» взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества. Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года НБУ обратился в суд. После продолжительного рассмотрения НБУ выиграл дело.
Нацбанк 17 сентября 2015 года принял решение об отнесении АО «Банк «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, опосредованно владевший долей в размере 97,67% акций.
Конечным владельцем ЧАО «Отель «Салют» значится Foster Group Management inc. (Панама), свидетельствуют данные YouControl. Именно она фигурирует в списке компаний, которым перепродавалась доля акций «Одессаоблэнерго» в процессе борьбы Жеваго с россиянами за эту компанию.
В мае 2018 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве гостиницы «Салют». Инициатором банкротства гостиницы выступило ЧАО «Росава», которое контролирует Жеваго.
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