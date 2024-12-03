Суд дозволив НБУ продати готель «Салют» у центрі Києва на публічному аукціоні

Національний банк України через суд домігся дозволу на продаж будівлі готелю «Салют» у центрі Києва. Про це повідомила пресслужба НБУ 3 грудня. Цей готель – майновий поручитель за зобов’язаннями збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго.

Деталі

Північний апеляційний господарський суд 5 листопада залишив без змін ухвалу Господарського суду Києва від 29 квітня 2024 року, якою Нацбанку надано дозвіл реалізувати на публічному аукціоні будівлю столичного готелю «Салют» у межах виконавчого провадження.

Рішення суду значно спрощує доступ кредитора до механізмів задоволення вимог за рахунок застави, зазначили в юридичному департаменті НБУ.

ПрАТ «Готель «Салют» є майновим поручителем за зобов’язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ за кредитами рефінансування. Йдеться про нежитлову будівлю загальною площею 12 255 кв. м, яка розташована в Києві на вул. Івана Мазепи, 11-Б.

Контекст

У 2008 році ПрАТ «Готель «Салют» уклав із НБУ договір іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку «Фінанси та Кредит» кредитами рефінансування.

«Салют» взяв на себе майнові зобов’язання з погашення банком кредитів рефінансування за рахунок майна. Оскільки банк не виконував кредитні зобов’язання, в листопаді 2016 року НБУ звернувся до суду. Після тривалого розгляду НБУ виграв справу.

Нацбанк 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.

Кінцевим власником ПрАТ «Готель «Салют» значиться Foster Group Management inc. (Панама), свідчать дані YouControl. Саме вона фігурує у списку компаній, яким перепродавалася частка акцій «Одесаобленерго» у процесі боротьби Жеваго з росіянами за цю компанію.

У травні 2018 року Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство готелю «Салют». Ініціатором банкрутства готелю виступило ПрАТ «Росава», яке контролює Жеваго.