Ferrexpo проиграла апелляцию Фонду гарантирования вкладов. Доли Жеваго в трех ГОКах остаются под арестом

Северный апелляционный хозяйственный суд 7 ноября оставил в силе решение об аресте активов бизнесмена Константина Жеваго по иску Фонда гарантирования вкладов. Речь идет о деле про возмещение убытков банка «Финансы и кредит» на 46 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба фонда 13 ноября.

Подробности

Константин Жеваго и Ferrexpo обжаловали арест 1% уставного капитала Полтавского, Еристовского и Билановского горно-обогатительных комбинатов. Это часть активов, арестованных в 2023 году в качестве обеспечения по иску ФГВФЛ.

Ferrexpo также обжаловала арест остальных активов Жеваго в Украине, замороженных по требованию ФГВФЛ по решению суда в июле 2024 года.

Решение Северного апелляционного суда позволяет сохранить арестованные активы, которые в случае положительного решения по иску ФГВФЛ к Жеваго на $1,1 млрд могут стать источником для возмещения убытков, нанесенных банку «Финансы и кредит» и его кредиторам. В настоящее время это дело находится на стадии подготовительных заседаний в суде первой инстанции.

Акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже 14 ноября падали почти на 4% и к моменту выхода новости торговались на уровне $1,05 за акцию.

Контекст

Константина Жеваго подозревают в причастности к схеме растраты 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». По данным ГБР, офшорная компания в 2007–2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а «Финансы и кредит» поручился за эту компанию на сумму свыше $113 млн. После того как офшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в том числе списали $113 млн со счетов украинского банка. В результате украинский банк объявили неплатежеспособным в 2015 году.

4 января 2023 года ФГВФЛ подал иск в Хозяйственный суд Киева против владельца банка Жеваго о возмещении 46 млрд грн. В фонде напомнили, что главной причиной неплатежеспособности банка и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путем кредитования связанных с Жеваго компаний. Данные компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.

17 июля Хозяйственный суд Киева арестовал средства на всех счетах и имущество, принадлежащее крупнейшему владельцу Ferrexpo Константину Жеваго, по делу о вывединии из банка «Финансы и кредит» 46 млрд грн.

Ferrexpo – железорудная компания с активами в Украине. Компании Fevamotinico Sarl, подконтрольной Константину Жеваго, принадлежит 50% Ferrexpo, компании BlackRock – 6,74%.