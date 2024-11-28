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«Поняли, что это конец». Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись годом ранее. Что происходит с ресторанной сферой города?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

3 хв читання

ресторани Львова /Getty Images

В течение 2022–2023 годов закрылись 50 из 150 новосозданных заведений, общее количество ресторанов во Львове — более 1300. Фото Getty Images

С лета 2024 года львовские рестораторы свернули деятельность полсотни заведений, большинство открыты до полномасштабной войны. Почему гастростолица Украины переживает не лучшие времена.

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«Будет много закрытий и увольнений», – написал на своей Facebook-странице 22 ноября совладелец ресторанного холдинга !Fest Юрко Назарук. В сообщении – заблюренный список 50 заведений Львова, готовых к закрытию, собранный посредством собственного исследования рынка.

«Названий не вспоминаем, поскольку некоторые владельцы не говорят об остроте ситуации даже сотрудникам», – ответили на запрос Forbes в пресс-службе !Fest.

Спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК с мая 2024-го, говорит директор аналитического центра «Рестораны Украины» Ольга Насонова. «С весны 2022 года за год открылось 150 новых заведений, с середины 2023-го – уже 70», – говорит она, ссылаясь на аналитику консалтинговой компании «Рестораны Украины».

Что происходит с ресторанами в городе-хабе для переселенцев и бизнеса?

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