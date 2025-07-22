Суд в Гааге снял арест с доли российского «Газпрома» в двух дочерних компаниях в Нидерландах. Решение принято на основании государственного иммунитета, ограничивающего юрисдикцию национальных судов относительно действий иностранных государств, пишет Reuters . Украинские «Славутич-Инвест» и «Жнива» через суды потребовали от российского газового гиганта компенсации за утраченные активы в Запорожской области.

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Согласно решению суда, речь идет об акциях «Газпрома» в компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.

Арест был наложен в рамках двух отдельных дел, поданных украинскими компаниями «Славутич-Инвест» и «Жнива». Истцы требовали компенсации за ущерб, причиненный в результате агрессии России против Украины. В частности, «Славутич-Инвест» потребовала компенсацию за потерю восьми земельных участков из-за оккупации части Запорожской области.

Однако суд признал, что арест активов госкомпании может противоречить принципу государственного иммунитета, запрещающего национальным судам рассматривать дела относительно действий другого государства или его органов без его согласия.

Суд пришел к выводу, что в этой ситуации вмешательство в активы «Газпрома» недопустимо.

Контекст

«Газпром» находится под международными санкциями после начала полномасштабного вторжения в Украину. В последние годы украинские компании пытались добиться компенсации через международные арбитражи и суды, в том числе в Европе. Аресты активов российских государственных компаний стали распространенным юридическим инструментом для усиления экономического давления на Москву.

Отмена ареста в Нидерландах может создать прецедент для аналогичных дел в ЕС, где принцип государственного иммунитета остается одним из ключевых барьеров для взыскания компенсаций с государственных субъектов России. «Газпром» не прокомментировал решение суда.

В марте этого года «Газпром» выставил на аукцион свои активы в Северном море, планируя продать 50-процентную долю в СП с европейской Wintershall Dea Nederland AssetHolding в компании Wintershall Noordzee (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International, которое владеет долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит. Начальная цена сделки была определена в €344 млн. В периметр сделки также входила продажа 100% акций компании Gazprom UK, владеющей Gazprom UK Resources.