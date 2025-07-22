Суд в Гааге снял арест с доли российского «Газпрома» в двух дочерних компаниях в Нидерландах. Решение принято на основании государственного иммунитета, ограничивающего юрисдикцию национальных судов относительно действий иностранных государств, пишет Reuters. Украинские «Славутич-Инвест» и «Жнива» через суды потребовали от российского газового гиганта компенсации за утраченные активы в Запорожской области.
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- Согласно решению суда, речь идет об акциях «Газпрома» в компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.
- Арест был наложен в рамках двух отдельных дел, поданных украинскими компаниями «Славутич-Инвест» и «Жнива». Истцы требовали компенсации за ущерб, причиненный в результате агрессии России против Украины. В частности, «Славутич-Инвест» потребовала компенсацию за потерю восьми земельных участков из-за оккупации части Запорожской области.
- Однако суд признал, что арест активов госкомпании может противоречить принципу государственного иммунитета, запрещающего национальным судам рассматривать дела относительно действий другого государства или его органов без его согласия.
- Суд пришел к выводу, что в этой ситуации вмешательство в активы «Газпрома» недопустимо.
Контекст
«Газпром» находится под международными санкциями после начала полномасштабного вторжения в Украину. В последние годы украинские компании пытались добиться компенсации через международные арбитражи и суды, в том числе в Европе. Аресты активов российских государственных компаний стали распространенным юридическим инструментом для усиления экономического давления на Москву.
Отмена ареста в Нидерландах может создать прецедент для аналогичных дел в ЕС, где принцип государственного иммунитета остается одним из ключевых барьеров для взыскания компенсаций с государственных субъектов России. «Газпром» не прокомментировал решение суда.
В марте этого года «Газпром» выставил на аукцион свои активы в Северном море, планируя продать 50-процентную долю в СП с европейской Wintershall Dea Nederland AssetHolding в компании Wintershall Noordzee (WINZ) и 100-процентную долю в дочернем предприятии Gazprom International, которое владеет долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит. Начальная цена сделки была определена в €344 млн. В периметр сделки также входила продажа 100% акций компании Gazprom UK, владеющей Gazprom UK Resources.
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