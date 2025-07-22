Суд у Гаазі зняв арешт із частки російського «Газпрому» у двох дочірніх компаніях у Нідерландах. Рішення ухвалено на підставі державного імунітету, який обмежує юрисдикцію національних судів щодо дій іноземних держав, пише Reuters. Українські «Славутич-Інвест» і «Жнива» через суди вимагали від російського газового гіганта компенсації за втрачені активи у Запорізькій області.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Згідно з рішенням суду, йдеться про акції «Газпрому» в компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.
- Арешт було накладено в межах двох окремих справ, поданих українськими компаніями «Славутич-Інвест» і «Жнива». Позивачі вимагали компенсації за збитки, завдані внаслідок агресії Росії проти України. Зокрема, «Славутич-Інвест» вимагала компенсацію за втрату восьми земельних ділянок через окупацію частини Запорізької області.
- Однак суд визнав, що арешт активів держкомпанії може суперечити принципу державного імунітету, який забороняє національним судам розглядати справи щодо дій іншої держави або її органів без її згоди.
- Суд дійшов висновку, що в цій ситуації втручання в активи «Газпрому» є неприпустимим.
Контекст
«Газпром» перебуває під міжнародними санкціями після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Останніми роками українські компанії намагалися добитися компенсації через міжнародні арбітражі та суди, зокрема у Європі. Арешти активів російських державних компаній стали поширеним юридичним інструментом для посилення економічного тиску на Москву.
Скасування арешту в Нідерландах може створити прецедент для аналогічних справ у ЄС, де принцип державного імунітету залишається одним із ключових бар’єрів у стягненні компенсацій із державних суб’єктів Росії. «Газпром» не прокоментував рішення суду.
У березні цього року «Газпром» виставив на аукціон свої активи у Північному морі, плануючи продати 50-відсоткову частку у СП з європейською Wintershall Dea Nederland AssetHolding у компанії Wintershall Noordzee (WINZ) та 100-відсоткову частку у дочірньому підприємстві Gazprom International, що володіє часткою в консорціумі з розробки родовища Сілліманіт. Початкова ціна операції була визначена в €344 млн. У периметр угоди також входив продаж 100% акцій компанії Gazprom UK, що володіє Gazprom UK Resources.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.