Суд у Гаазі зняв арешт із частки російського «Газпрому» у двох дочірніх компаніях у Нідерландах. Рішення ухвалено на підставі державного імунітету, який обмежує юрисдикцію національних судів щодо дій іноземних держав, пише Reuters . Українські «Славутич-Інвест» і «Жнива» через суди вимагали від російського газового гіганта компенсації за втрачені активи у Запорізькій області.

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Згідно з рішенням суду, йдеться про акції «Газпрому» в компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V.

Арешт було накладено в межах двох окремих справ, поданих українськими компаніями «Славутич-Інвест» і «Жнива». Позивачі вимагали компенсації за збитки, завдані внаслідок агресії Росії проти України. Зокрема, «Славутич-Інвест» вимагала компенсацію за втрату восьми земельних ділянок через окупацію частини Запорізької області.

Однак суд визнав, що арешт активів держкомпанії може суперечити принципу державного імунітету, який забороняє національним судам розглядати справи щодо дій іншої держави або її органів без її згоди.

Суд дійшов висновку, що в цій ситуації втручання в активи «Газпрому» є неприпустимим.

Контекст

«Газпром» перебуває під міжнародними санкціями після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Останніми роками українські компанії намагалися добитися компенсації через міжнародні арбітражі та суди, зокрема у Європі. Арешти активів російських державних компаній стали поширеним юридичним інструментом для посилення економічного тиску на Москву.

Скасування арешту в Нідерландах може створити прецедент для аналогічних справ у ЄС, де принцип державного імунітету залишається одним із ключових бар’єрів у стягненні компенсацій із державних суб’єктів Росії. «Газпром» не прокоментував рішення суду.

У березні цього року «Газпром» виставив на аукціон свої активи у Північному морі, плануючи продати 50-відсоткову частку у СП з європейською Wintershall Dea Nederland AssetHolding у компанії Wintershall Noordzee (WINZ) та 100-відсоткову частку у дочірньому підприємстві Gazprom International, що володіє часткою в консорціумі з розробки родовища Сілліманіт. Початкова ціна операції була визначена в €344 млн. У периметр угоди також входив продаж 100% акцій компанії Gazprom UK, що володіє Gazprom UK Resources.